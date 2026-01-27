Operajournalist Basia Jaworski Overleden op 77: Een Eerbetoon aan Haar Leven en Werk

Muziekjournalist Basia Jaworski overleden op 77-jarige leeftijd

Op 11 januari is Basia Jaworski, bekend als muziekjournalist, op 77-jarige leeftijd overleden. Ze stierf in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam na een lange ziekte, zo bericht het platform Place de L’Opera, waarvoor zij lange tijd werkzaam was als operarecensent.

Geboren in 1948 in een Joods gezin in Polen, ontvluchtte Basia Jaworski in de jaren vijftig het aanhoudende antisemitisme in haar geboorteland. Samen met haar ouders emigreerde ze naar Israël, waar ze haar jeugd verder doorbracht. Ze verdiepte zich in diverse studierichtingen zoals Slavische talen, moderne geschiedenis, algemene literatuurwetenschap, filmwetenschappen en dramaturgie.

Na naar Amsterdam te zijn verhuisd, richtte Jaworski zich volledig op de opera. Ze schreef recensies voor bijna alle toonaangevende Nederlandse muziektijdschriften en platforms waaronder Luister, Pianist, Klassieke Zaken, Odeon, Opus Klassiek en Place de l’Opera. Bovendien was ze te horen in diverse radio- en televisieprogramma’s, zoals Discotabel en Reiziger in Muziek. Ook in Duitsland werden haar teksten gepubliceerd in Opera Lounge, Orpheus en het Operetta Research Centrum.

Een aantal jaar geleden lanceerde Jaworski haar eigen operawebsite, Basia con fuoco, waarop ze eind december haar laatste artikel publiceerde: een recensie van een opname van de vergeten componist Joseph Jongen, wiens muziek ze beschreef als ‘adembenemend mooi’. Op haar website gaf ze aan dat ze met haar artikelen zoveel mogelijk mensen wilde bereiken en hen wilde laten delen in haar passie. Ze geloofde dat zelfs de mooiste muziek minder mooi wordt als je het met niemand kunt delen.

Jaworski’s schrijfstijl was vol passie, eerlijkheid en scherpte. Ze had duidelijke voorkeuren voor bepaalde componisten zoals Mahler, Zemlinski, Schreker, Schönberg, Puccini, Korngold en de veristen, en er waren ook componisten die ze absoluut niet kon waarderen. Componisten als Stockhausen, de ‘minimalisten’ en veel barokmuziek waren niet aan haar besteed, zoals ze zelf aangaf op haar platform. Haar grootste idolen waren de Engelse bariton Thomas Allen en de Spaanse operazanger en dirigent Plácido Domingo, die haar de liefde voor opera had bijgebracht.

Naast haar journalistieke werkzaamheden was Jaworski medeoprichter van de stichting Musica Ritrovata, die zich inzette om muziek van door de nazi’s vervolgde, vermoorde en vergeten componisten opnieuw uit te voeren. Ook werkte ze bijna 20 jaar bij Bender, later Ypma, een speciaalzaak voor klassieke muziek in Amsterdam, waar ze eveneens concerten en lezingen organiseerde.

Voor haar bijzondere bijdrage aan het operaleven in Nederland werd Jaworski door Place de L’Opera in 2023 genomineerd voor de Schaunard Award.

