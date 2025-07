Met ingang van 1 september zal Rainer Hofmann de nieuwe senior programmeur voor theater en dans worden bij het Holland Festival. Hij neemt het stokje over van Kasia Tórz, die sinds 2022 actief is bij het festival en per 8 september een positie zal bekleden bij De Singel in Antwerpen, waar zij woont.

In september begint Hofmann samen met Emily Ansenk, de directeur van het festival, Jochem Valkenburg, de programmamanager voor muziek en muziektheater, en Katinka Enkhuizen, een andere programmeur, aan zijn werk binnen het Programmateam van het Holland Festival. Elk jaar betrekt het team een andere associate artist om te fungeren als sparringpartner en bron van inspiratie.

Directeur Ansenk beschrijft Hofmann als een programmeur met ‘een scherpe blik op wat urgent is, innovatief en vakbekwaam’. Ze gelooft dat zijn uitgebreide internationale ervaring en diepgaande visie op theater en dans perfect passen bij de essentie van het Holland Festival.

Hofmann (geboren in 1965 in Duitsland) is sinds 2021 de hoofdprogrammeur bij KunstFestSpiele Herrenhausen in Hannover. Hij was van 2013 tot 2021 de artistieke leider van het SPRING Performing Arts Festival in Utrecht, waar hij met een klein team werkte om het festival te transformeren in een internationaal erkend platform voor vernieuwende creatievelingen. Voorheen was hij actief als dramaturg bij onder andere Schauspiel Köln, de Salzburger Festspiele en het Stadttheater Bern.

Gedurende zijn tijd in Nederland heeft Hofmann zich sterk gemaakt voor de ontwikkeling van jong talent, waaronder Florentina Holzinger en Julian Hetzel, en bracht hij internationaal gerenommeerde kunstenaars zoals Romeo Castellucci, Marlene Monteiro Freitas en Rimini Protokoll naar het festival.

In de nieuwsbrief van het Holland Festival uit Hofmann zijn enthousiasme over ‘het creëren van een programma met het team dat artistiek vrij is, maatschappelijk echoot en het publiek meeneemt op een diepgaande en betekenisvolle ontdekkingsreis’.