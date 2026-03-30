Opmerkelijk: Victor Reinier Zwijgt na Eerste Optreden Eric Corton in Flikken Maastricht

Victor Reinier heeft naar verluidt niet gekeken naar de eerste aflevering met zijn vervanger Eric Corton in Flikken Maastricht. Toen Corton afgelopen vrijdag voor het eerst verscheen als Jeroen Vermeer, gaf Victor volgens Bart van Ettekoven aan dat hij “erg druk was”.
Aan de tafel van Shownieuws werd deze uitspraak met enige verbazing ontvangen, zeker omdat Victor direct toevoegde dat Eric “niet in elke aflevering” zou verschijnen. Deze opmerking werd door de analisten gezien als een mogelijke subtiele kritiek op zijn opvolger.
Eric debuteerde vrijdagavond in de geliefde politieserie als de nieuwe collega van Angela Schijf. Zijn intrede betekent dat Victor Reinier, die lang een van de hoofdrolspelers was, zijn plek afstaat. Desondanks is niet iedereen overtuigd van deze nieuwe samenstelling. De reacties van kijkers op Cortons eerste optreden zijn gemengd, en ook Shownieuws-deskundige Ronald Molendijk heeft zijn bedenkingen.
Hij bestempelt de serie als “saai” en mist “een scherp randje” in Flikken Maastricht. Volgens hem worden de personages te keurig afgebeeld, “als ideale gezinsvaders”, terwijl hij juist in een politieserie “een agent wil zien die te veel drinkt”. Ronald benadrukt dat echte politieagenten vaak niet zo onberispelijk zijn als in de serie wordt voorgesteld. Hij mist deze rauwheid en ziet tot nu toe geen verandering met de komst van Eric Corton.
Eerder gaf Eric bij Shownieuws een toelichting op zijn nieuwe rol in Flikken Maastricht.
Eric Corton over zijn rol in Flikken Maastricht
Vergelijkbare berichten
Rachid portretteert mensen die onze samenleving vormgeven. Zijn focus ligt op diversiteit, verandering en burgerparticipatie. Hij schrijft verhalen over leiders, vernieuwers en verbinders, van lokale helden tot invloedrijke denkers. Altijd met een menselijk perspectief, diepgaand onderzoek en gevoel voor maatschappelijke trends en bewegingen.