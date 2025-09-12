Ontdek wie: Deze acteur scoort grote rol in Flikken Rotterdam!

Thom Hoffman krijgt prominente rol in nieuw seizoen van Flikken Rotterdam

AVROTROS heeft aangekondigd dat acteur Thom Hoffman een belangrijke rol zal vervullen in het achtste seizoen van de populaire serie Flikken Rotterdam. De serie is recentelijk begonnen met het nieuwe seizoen.

Deze vrijdag zal de tweede aflevering te zien zijn, waarin Thom Hoffman zijn debuut maakt. Hij vertolkt de rol van een sluwe advocaat die drie studenten verdedigt. Deze studenten zijn verdachten in een zaak waarbij een man het leven heeft gelaten door een incident met ‘kopschoppen’. Het rechercheteam en de juridische autoriteiten zijn belast met het bewijzen van de ware dader van de fatale trap.

Volgens de makers beslaat deze relevante verhaallijn het gehele seizoen. Niet alleen wordt het team op de proef gesteld, maar ook de rechtsstaat toont zijn kwetsbaarheden.

Laatste seizoen voor Huub Stapel

Flikken Rotterdam, een spin-off van de geliefde series Flikken en Flikken Maastricht, ziet de terugkeer van alle bekende acteurs voor het achtste seizoen. Mark van Eeuwen, Ortál Vriend, Cees Geel, Anneke Sluiters en Huub Stapel zijn opnieuw van de partij. Voor Huub Stapel is dit echter het laatste seizoen waarin hij te zien zal zijn.

“Flikken Rotterdam gaat verder, maar zonder mij,” aldus Stapel. “Er moet nog een oplossing komen, maar ik heb besloten om te stoppen. Dit besluit is gebaseerd op verschillende externe factoren en heeft niets te maken met de makers, regisseurs of collega’s, maar meer met de producent. Met hem had ik een verschil van inzicht.”

