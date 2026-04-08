Breaking: Actrice Esther Roord onverwachts overleden: Nederland in rouw

Esther Roord is overleden op 61-jarige leeftijd

Op woensdag is Esther Roord op 61-jarige leeftijd overleden. De actrice, bekend van haar rol in Piaf, de musical, won in 2009 een Musical Award en kampte al een tijd met gezondheidsproblemen.

Esther Roord, die in 1991 afstudeerde aan de Toneelschool Amsterdam, werd kort na haar studie benaderd door Willem Nijholt. Hij drong erop aan dat ze auditie deed voor de rol van Sibyl in de productie Private Lives van Gislebert Thierens. Niet lang daarna schitterde ze naast Nijholt op het podium, waar ze volgens de krant Trouw direct een opmerkelijke tegenprestatie bood. Ze werd omschreven als ‘de kers op een reeds feestelijke taart’.

Na haar succes in Private Lives speelde Roord in diverse grote theater- en musicalproducties van voornamelijk commerciële producenten zoals Thierens (Roze krokodillen, Nu sijt wellecome, Later is te laat), Joop van den Ende (Torch Song Trilogy, Het zakkendiner) en Albert Verlinde (Dubbel op!, Assepoester, Piaf, de musical).

Piaf, de musical, een nieuwe versie van het origineel uit 1999, werd een van de hoogtepunten tijdens de Musical Awards van 2009. Roord won de prijs voor beste vrouwelijke bijrol als Momone, terwijl Liesbeth List als Edith Piaf de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol won. De productie ontving ook de ANWB Publieksprijs voor de beste kleine musical.

De laatste optredens van Roord waren in de publiekstrekkers Zadelpijn en ander damesleed (2010) en Zadelpijn 2: Het verwende nest (2012), geproduceerd door Bos Theaterproducties en geregisseerd door Bruun Kuijt.

Op televisie verwierf Roord vooral bekendheid door haar rol in de komedieserie Kees & Co, die van 1997 tot 2006 werd uitgezonden op RTL. Hierin vertolkte ze de rol van Sonja, de buurvrouw en beste vriendin van het personage van Simone Kleinsma. Roord was ook te zien in series als Pleidooi, Baantjer, Flodder en Flikken Maastricht.

In haar laatste jaren worstelde Roord met gezondheidsproblemen en verbleef ze in het Dr. Sarphatihuis, een zorgcentrum in Amsterdam waar ook zanger Ramses Shaffy zijn laatste jaren doorbracht.

