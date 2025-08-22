Breaking: Acteur Hein Boele overleden: Nederland rouwt om geliefde ster

Hein Boele op 85-jarige leeftijd overleden

Op 85-jarige leeftijd is acteur Hein Boele eind juli overleden. Bekend om zijn komische flair, heeft Boele een indrukwekkende reeks theaterrollen op zijn naam staan. Hij was actief bij gezelschappen als de Nederlandse Comedie, Ensemble, Studio en Joop van den Ende Theaterproducties. Naast zijn werk op het toneel was Boele ook een gerenommeerd stemacteur. Hij overleed na een kort ziekbed in Almere, waar hij woonde.

Tijdens zijn openbare eindexamen aan de Amsterdamse Toneelschool werd door Willy Philip Pos, destijds directeur, al opgemerkt dat Boele een natuurlijke aanleg had voor blijspelen. Ook de Telegraaf loofde zijn komische talent tijdens dit examen. Dit was slechts het begin van vele succesvolle komedierollen voor Hein Boele, geboren in 1939 te Zwolle.

Kort na zijn afstuderen, in 1963, trad Boele toe tot de Nederlandse Comedie. Zijn eerste rol daar was als Figueredo in De schuchtere aan het hof, een komedie bewerkt door Hans Croiset. Gedurende drie jaar vertolkte hij diverse rollen onder regie van Ton Lutz en Bentz van den Berg. In 1966 maakte hij de overstap naar het Ensemble in Eindhoven en na de opheffing daarvan in 1968 naar Studio, waar hij speelde in producties van onder anderen Kees van Iersel en Lodewijk de Boer.

Als freelancer vervolgde Boele zijn carrière voornamelijk in komische rollen, zoals in Privé voor twee (1975), De mandarijnenkamer (1976) en Céline (1978) bij Joop van den Ende Theaterproducties. Hij speelde ook een van de hoofdrollen in de iconische musical En nu naar bed, die op 5 november 1971 in première ging in Carré en maar liefst 345 keer werd opgevoerd.

Een andere grote theaterhit was Op blote voeten in het park (Rotterdams Toneel, 1973), waarin hij samen met Trudy Labij een jong echtpaar speelde. De Tubantia beschreef hoe het publiek in het hele land geroerd en geamuseerd werd door de verwikkelingen van het stel. Boele legde het succes uit als een behoefte van het publiek aan vrolijkheid, en benadrukte dat humor in een blijspel natuurlijk moet ontstaan en niet geforceerd moet zijn.

Vanaf de vroege jaren tachtig was Boele vooral actief als stemacteur, waardoor hij minder vaak op het toneel stond. Hij leende zijn stem aan radiospelen, gedichtenprogramma’s, reclames en later ook tekenfilms zoals Winnie de Poeh, Harry Potter en De Reddertjes in Kangoeroeland. Zijn stem was ook te horen als verteller in de attractie Villa Volta in de Efteling. Het meest bekend werd hij echter als de stem van Elmo in Sesamstraat, een rol die hij met grote precisie veertig jaar lang vertolkte.

Op televisie was Boele te zien in diverse series zoals Pleisterkade 17, De Fabriek, Toen Was Geluk Heel Gewoon, Oppassen!!! en GTST. Dankzij zijn vloeiende Duits verscheen hij ook regelmatig op de Duitse televisie, waaronder in een aflevering van Tatort. Films waarin hij speelde, zijn onder meer Pastorale 1943, Hoge hakken, echte liefde en Te Gek Om Los te Lopen.

De uitvaart van Hein Boele heeft op 2 augustus in besloten kring plaatsgevonden.

