Op maandag is Ad van Kempen, op 81-jarige leeftijd, overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Deze acteur en regisseur was actief in de hoofdstad bij onder andere Centrum en de opvolgende gezelschappen Bellevue Lunchtheater en Toneelgroep Amsterdam. Toch voelde hij zich het meest op zijn plek in het noorden van Nederland.

Na zijn opleiding aan de Toneelacademie Maastricht, die hij in 1967 afrondde, begon de in Tilburg geboren Ad van Kempen zijn carrière bij prominente toneelgezelschappen. Hij liet echter de kans liggen om bij de Haagse en Nederlandse Comedie aan de slag te gaan en koos in plaats daarvan voor het kleinere Noorder Compagnie in Drachten. Hij geloofde dat je in een kleiner gezelschap minder risico loopt om je creativiteit te verliezen. Gedurende vijf jaar trad hij op in stukken geregisseerd door de oprichters Jaap Maarleveld en Manon Alving, en door Ferd Sterneberg en Peter Scharoff.

In 1970 maakte hij de overstap naar Centrum, waar hij een rol speelde in Kees de Jongen, een succesvolle theaterproductie gebaseerd op het boek van Theo Thijssen en geregisseerd door Peter Oosthoek. Van Kempen vertolkte de rol van ‘jongste bediende in een koffie- en theewinkel’, een rol die hij deelde met onder andere de eveneens recent overleden actrice Elsje de Wijn. Hij bleef verbonden aan deze groep tot 1980, speelde mee in ten minste 15 voorstellingen en regisseerde zijn eerste stukken (Parende mussen, Eddy en Anna, Vingers van de macht, In Bad).

Later werkte hij als gastregisseur bij verschillende gezelschappen waaronder Bloemgroep, Splien, De Nieuw Amsterdam, Cosmic en Bellevue Lunchtheater. Ook trad hij op bij Toneelgroep Amsterdam en Het Nationale Theater. Zijn cv bevat een opmerkelijke hoeveelheid locatietheatervoorstellingen, met producties van onder meer ’t Woud Ensemble, PeerGrouP in Drenthe en Theater Over De Noord in Oost-Groningen.

Bij laatstgenoemd gezelschap speelde hij in maart en april van dit jaar zijn afscheidsvoorstelling De laatste wals, geschreven door Rob de Graaf, speciaal voor hem. Hij stond erop de monoloog in Winschoten op te voeren. ‘Hier is compassie, en liefde voor cultuur’, vertelde hij aan het Dagblad van het Noorden. ‘De wereld en de mensen zijn hier anders dan in Amsterdam. Hier ben ik meer op mijn gemak. Ad is hier Ad.’

Als docent was Van Kempen verbonden aan de Toneelschool Arnhem (1975-1979), de regieopleiding van de Toneelschool Amsterdam (1976-1980) en aan een opleidingsinstituut in New York, waar hij zelf ook studeerde.

Naast zijn werk in het theater was Van Kempen ook te zien in televisieseries zoals Flikken Maastricht en Het geheime dagboek van Hendrik Groen, en in films zoals 06 van Theo van Gogh en ‘n Beetje Verliefd van Martin Koolhoven. Voor zijn rol in laatstgenoemde film ontving hij een onderscheiding op het Pinamar filmfestival in Argentinië. De jury prees zijn vertolking van opa Thijs vanwege de ‘grote kwetsbaarheid en het sterke gevoel voor humor’.