Chatbot ChatGPT introduceert een nieuwe studiemodus. Onderwijsinstellingen, variërend van middelbare scholen tot universiteiten, ervaren het gebruik van ChatGPT door studenten als problematisch. Met deze nieuwe feature wordt getracht het gebruik van de chatbot op een verantwoorde wijze te bevorderen, aldus RTL Nieuws.

Nog voordat het nieuwe schooljaar begint, zal deze functie beschikbaar zijn. Deze nieuwe tool helpt gebruikers stapsgewijs met vragen gerelateerd aan hun studie. De studiemodus is primair ontworpen voor ondersteuning bij huiswerk, voorbereiding op examens en het aanleren van nieuwe leerstof.

Studiemodus

De introductie van de studiemodus komt op een cruciaal moment, aangezien het gebruik van AI en ChatGPT in onderwijsinstellingen als een uitdaging wordt gezien. Studenten en scholieren gebruiken deze technologie niet alleen voor leren en onderzoek, maar ook voor het voltooien van schoolopdrachten.

Informatie leren begrijpen

Met deze nieuwe functionaliteit kunnen studenten alle informatie die zij op school ontvangen beter begrijpen. Alle andere functies van ChatGPT blijven beschikbaar, wat betekent dat het nog steeds mogelijk is dat de chatbot complete werkstukken voor studenten schrijft.

Fraude

OpenAI ziet deze nieuwe stap als een positieve ontwikkeling voor constructief gebruik door studenten. Het probleem van studenten die fraude plegen met de app blijft echter bestaan. Volgens het bedrijf is er nog veel werk aan de winkel om dit volledig uit te bannen.

Deze functie is in samenwerking met docenten, wetenschappers en onderwijsexperten ontwikkeld om aan de behoeften van het moderne onderwijs te voldoen.