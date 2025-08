Het studentencomplex Proxima, gelegen op het Zerniketerrein, heeft capaciteit voor 401 internationale studenten. Aan het begin van het academische jaar kunnen de kamers door twee studenten worden gedeeld dankzij een extra uitklapbaar bed, waardoor er plaats is voor in totaal 802 studenten.

Uitwisselingsstudenten

Er zijn ook 100 plekken beschikbaar voor uitwisselingsstudenten. Deze studenten, die deel uitmaken van een uitwisselingsprogramma, verblijven zes maanden in Nederland. De organisatie voor studentenhuisvesting SSH zorgt voor deze groep studenten gedurende hun hele verblijf in Nederland, zodat zij niet midden in hun programma op zoek moeten naar een nieuwe woonruimte. Een bed reserveren kan eenvoudig via de website van SSH.

Studentencomplex Proxima

In 2024 konden internationale studenten voor het eerst terecht in het studentencomplex Proxima. Toen maakten 175 studenten gebruik van de faciliteiten. Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten er dit jaar zullen verblijven.