Donny Roelvink gooit het roer om: Nieuwe koers in zijn leven!

Donny Roelvink twijfelde aanvankelijk of hij wel deel wilde nemen aan een nieuw seizoen van De Roelvinkjes. Ondanks zijn twijfels is de relatie met zijn familie onveranderd sterk. Hij overweegt zelfs te verhuizen naar een buurt die hem goed bekend is. “Ik ben op zoek gegaan.”

In een gesprek met het tijdschrift Party, spreekt de realityster uitgebreid over zijn levenswijze sinds hij zich tot de islam heeft bekeerd. Volgens Donny is er weinig veranderd: “Qua levensstijl en waarden volgde ik al veel islamitische principes voor mijn bekering.” Ook kijkt hij vooruit naar wat de toekomst kan brengen.

Donny sluit de mogelijkheid van een nieuwe relatie niet uit en is daarom geïnteresseerd in geschikte woonlocaties. “Volgens mijn islamitische geloof is het gebruikelijk om eerst te trouwen voordat je gaat samenwonen. Ik wil kunnen zeggen dat ze bij mij kan intrekken als het zover is,” zegt Donny openhartig.

Hij onthult dat hij contact heeft opgenomen met een makelaar om de mogelijkheden in Amsterdam-Zuid te verkennen, met name in de P.C. Hooftstraat, waar ook zijn vader Dries en broer Dave wonen. “Ik heb hem gevraagd me te informeren zodra er iets beschikbaar komt,” legt Donny uit over zijn interactie met de makelaar.

Nieuw hoofdstuk

Donny is toe aan een nieuwe levensfase en overweegt op lange termijn te verhuizen uit Landsmeer. “Ik woon al enkele jaren op dezelfde plek en een verhuizing zou verfrissend zijn.” Hij staat open voor het idee om dicht bij Dries, Dave en Marijn in de P.C. Hooftstraat te wonen. “Het lijkt me gezellig om daar allemaal samen te wonen.”

Verhuizing Dave en Marijn

Dit jaar hebben Dave en zijn partner Marijn een drukke periode doorgemaakt! Dave gaf eerder al een overzicht van deze intensieve tijd: “Was een zware verhuizing,” (zie video hieronder).

Aan het begin van het jaar kondigden zij aan dat ze gingen samenwonen, wat betekende dat er veel werk aan de winkel was. Het verhuizen van spullen en het uitzoeken van passend meubilair is geen kleine opgave.

In de video die Dave destijds deelde, is te zien hoe hij zelf actief meehielp met de verhuizing. “Was een zware verhuizing,” schreef hij bij de video. Hij toonde ook een tweede video waarin te zien is dat het huis al aardig gemeubileerd was en de verhuizing naar zijn afronding neigde.