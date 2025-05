Meer dan 25% van de jongeren in de leeftijdscategorie 16 tot 24 jaar combineert hun opleiding met de verzorging van een familielid of bekende. Aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) betekent dit dat ongeveer 11.000 studenten naast hun studie ook mantelzorgtaken uitvoeren. Ter ondersteuning van deze studenten is onlangs het platform WeCare gelanceerd, aldus Het Parool.