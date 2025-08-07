In 2025 nemen mbo- en hbo-studenten voor het eerst samen deel aan het slotfestival van de Bruisweken. Dit evenement vindt plaats op woensdag 3 september in Park de Wezenlanden te Zwolle. De betrokken onderwijsinstellingen zijn verheugd dat een lang gekoesterde droom hiermee werkelijkheid wordt, zo bericht De Stentor.

De introductieweken in Zwolle staan in het teken van het ontdekken van de onderwijsinstellingen en de stad zelf. De hbo-studenten beginnen hun Bruisdagen op 25 en 26 augustus.

Op 3 september zullen de mbo-studenten zich aansluiten bij de hbo-studenten voor de Bruisdag, wat een primeur is voor beide groepen.

Een cruciale ontwikkeling voor de Bruisweken

Erika Diender, woordvoerder van de betrokken mbo- en hbo-instellingen, benadrukt dat het samen vieren van dit festival een cruciale ontwikkeling is voor de Bruisweken. “Of je nu aan je mbo- of hbo-opleiding begint, het is voor iedereen een spannende tijd. Deze nieuwe festivalopzet helpt ons om het academisch jaar te starten als één verenigde studentengemeenschap in Zwolle.”

Buro Ruis is de organisator van de Bruisweken. Zij organiseren gedurende het hele jaar activiteiten voor studenten en fungeren als de verbindende factor tussen onderwijsinstellingen, studentenverenigingen en lokale entiteiten.

Verkenning van opleidingen en Zwolle als studentenstad

Gedurende de introductieweek krijgen nieuwe studenten de kans om zowel de onderwijsinstellingen als de stad Zwolle te leren kennen, met daarnaast voldoende mogelijkheden voor ontspanning.