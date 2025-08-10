James Webb Telescoop ontdekt eerste exoplaneet: Bekijk de verbluffende afbeelding!

Deze ontdekking is buitenaards.

Voor het eerst sinds de start van zijn operaties in 2021 heeft de James Webb Space Telescope (JWST) een directe afbeelding vastgelegd, gepubliceerd door het tijdschrift Nature, van een nieuwe exoplaneet — een planeet die buiten ons zonnestelsel draait.

Deze vondst is een belangrijke doorbraak in de astronomie en een “nieuwe stap” in de voortdurende zoektocht naar planeten die buiten ons zonnestelsel bestaan.

Deze ontdekking werd mogelijk gemaakt door een team van het Franse Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS), werkzaam bij het Observatoire de Paris-PSL in samenwerking met de Université Grenoble Alpes.

Vanaf de aarde gezien verschijnen deze planeten direct naast heldere sterren, waardoor hun zwakke signalen vaak verloren gaan in de schittering.

Om dit tegen te gaan, heeft het CNRS-team een chronograaf ontworpen — een speciaal telegrafisch hulpmiddel voor de JWST dat het licht van een ster blokkeert, net zoals de maan het licht van de zon blokkeert tijdens een zonsverduistering.

De nieuw ontdekte planeet, genaamd TWA 7b, is omgeven door een draaiende schijf van rotsachtig puin en stof — restanten uit de vroege stadia van planeetvorming.

Deze cirkelt rond een jonge ster, TWA 7, die drie duidelijke ringen heeft, waarvan één bijzonder smal is, en wordt omgeven door twee lege gebieden. De JWST onthulde een bron binnenin het hart van deze smalle ring.

Deze exoplaneet is 10 keer kleiner — ongeveer ter grootte van Saturnus — dan elke andere exoplaneet die eerder met deze methode werd waargenomen.

Wat klein moet zijn, aangezien de JWST leidde tot de ontdekking van zes verre “zwervende” werelden, ontdekt door een team van de Johns Hopkins University afgelopen zomer.

Destijds geloofden onderzoekers dat deze werelden mogelijk bruine dwergen waren — de astronomische term voor mislukte sterren.

“Als je een object hebt dat lijkt op een jonge Jupiter, zou het dan mogelijk kunnen zijn dat het onder de juiste omstandigheden een ster had kunnen worden?” zei hoofdstudieauteur Adam Langeveld.

Andere relevante ontdekkingen gedaan door de JWST rond dezelfde tijd leverden gegevens aan onderzoekers van de Universiteit van Michigan en Montreal om aan te nemen dat er potentiële oceanen en luchtbronnen zijn op de exoplaneet genaamd LHS 1140 b, die zich bevindt binnen het sterrenbeeld Walvis in de nachtelijke hemel.

De meeste exoplaneten die we kennen zijn gedetecteerd met indirecte methoden zoals het meten van de wiebeling van een ster of het verduisteren als een planeet ervoor langs trekt — de methode die wetenschappers kunstmatig hebben gerecreëerd om TWA 7 b te ontdekken.

In het grotere geheel helpt het leren over hoe planeten zoals TWA 7 b zich vormen en hun omgeving vormgeven ons een stap dichter bij het begrijpen van de oorsprong van planetenstelsels, inclusief het onze.