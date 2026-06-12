Jonge Ondernemer Revolutioneert Advocatuur met AI: Toekomst Gebouwd in B. Amsterdam!

In samenwerking met B. Amsterdam – Legal Mind, een AI-startup, begon twee jaar terug in een antikraaklocatie in Maarssen met slechts twee laptops en een lege inbox. Inmiddels heeft het bedrijf zich gevestigd in B. Amsterdam, heeft het €2,7 miljoen aan financiering opgehaald en grote advocatenkantoren als klant weten te binden. Het doel is om binnen twee jaar de voornaamste technologieaanbieder te zijn in de juridische sector van Nederland.

De juridische sector is een gebied waar AI al een aanzienlijke impact heeft. Vrijwel ieder kantoor experimenteert er momenteel mee. Van het reconstrueren van casussen met duizenden documenten tot het verifiëren van juridische argumenten tegen de wetgeving, jurisprudentie en processtukken. AI-toepassingen zoals ChatGPT, Claude en Google Gemini zijn bekend met deze taken. Echter, volgens Jelle Burggraaf, mede-oprichter van Legal Mind, vereist juridisch werk een hogere standaard dan wat generieke AI-toepassingen bieden. Hij was slechts 20 jaar oud toen hij eind 2022 kennismaakte met ChatGPT en al snel zag hij hoe AI de juridische sector fundamenteel kon transformeren, gezien juristen constant bezig zijn met het lezen, schrijven en structureren van informatie.

Ondernemen zonder verplichtingen

Burggraaf herinnert zich het moment dat hij besloot voor zichzelf te beginnen nog goed. Na een gesprek met een ondernemer die beweerde op jonge leeftijd weinig te riskeren, en een OpenAI-video over risicoperceptie, besloot hij de sprong te wagen. Samen met George Gowers startte hij in 2024 in een antikraakpand in Maarssen. Zonder juridische kennis, klanten of inkomen, was het doel om de lege mailbox snel te vullen. De eerste gesprekken waren met advocaten, ondernemers en potentiële investeerders.

Uitdagingen met AI en de juridische precisie

‘De eerste twintig gesprekken waren een uitdaging’, vertelt hij nu met een lach. Al snel kon hij de pijn van de advocatenkantoren benoemen, mede omdat een groot deel van hun werk bestaat uit lezen en schrijven—precies waar AI in uitblinkt. Echter, algemene AI-tools zoals ChatGPT en Claude lopen vast als juridische precisie nodig is. Foutieve antwoorden kunnen in marketing vervelend zijn, maar in de juridische sector desastreus. ‘Hallucinaties’, ontbrekende bronverwijzingen en juridisch onnavolgbare antwoorden zijn grote risico’s. Legal Mind bepaalt automatisch welk model het beste past bij specifieke juridische vragen om dit risico te minimaliseren.

Tijdwinst door efficiëntie

Veiligheid en betrouwbaarheid zijn cruciaal, zeker nu gevoelige documenten vaak worden geüpload naar publieke AI-tools. Legal Mind benadrukt daarom privacy en veiligheid sterk; hun platform draait op Nederlandse servers, is AVG-compliant en ISO 27001-gecertificeerd. Het platform helpt nu bij het analyseren van omvangrijke dossiers, structureren van informatie en opstellen van documenten, wat veel tijd bespaart. Het antikraakpand is verruild voor een ruimere locatie bij B. Amsterdam, dichtbij vele grote klanten en prospects.

Menselijke vaardigheden blijven essentieel

Veel advocaten, vooral de jongere generatie, omarmen AI voor het automatiseren van repetitief werk. Burggraaf gelooft dat er altijd een rol voor advocaten zal blijven, waarbij menselijke vaardigheden zoals strategisch denken en onderhandelen cruciaal zijn. Hij verwacht dat AI zich zal blijven ontwikkelen, sneller dan veel organisaties nu beseffen, en dat dit de manier waarop mensen werken fundamenteel zal veranderen.

Winstgevendheid is een toekomstig doel

Ondanks de snelle groei van Legal Mind van twee oprichters naar een team van 20 medewerkers, is winst maken momenteel geen prioriteit. Het gaat nu vooral om productontwikkeling en nieuwe klanten werven. ‘We streven ernaar om binnen twee jaar de grootste technologieleverancier voor het juridische domein in Nederland te zijn. De winstgevendheid zal volgen,’ concludeert Burggraaf.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post