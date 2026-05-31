Hildegard Draaijer verlaat DOX: Einde van een tijdperk voor theatericoon!

Hildegard Draaijer neemt na meer dan een kwart eeuw afscheid van DOX
Hildegard Draaijer zal aan het begin van het nieuwe seizoen haar functie bij de Utrechtse ontwikkelinstelling DOX neerleggen. Draaijer, die mede aan de wieg stond van DOX en daar lange tijd als artistiek directeur diende, sluit hiermee een belangrijke periode af.
DOX had in het recent gepubliceerde beleidsplan voor de periode 2025–2028 reeds aangekondigd dat er veranderingen op til waren binnen de artistieke leiding. De instelling streeft ernaar om plaats te maken voor een nieuwe lichting leiders, waarbij er speciale aandacht gaat naar het waarborgen van transculturaliteit en het garanderen van duurzame continuïteit.
Wegens gezondheidsredenen had Draaijer de laatste jaren al wat van haar verantwoordelijkheden teruggeschroefd. Melvin Fraenk was haar opvolger als artistiek directeur. Draaijer bleef echter betrokken als adviseur en coach, en ze bleef ook curator voor het programma gericht op internationalisering.
Rebecca Sigmond, de directeur-bestuurder van DOX, spreekt met grote waardering over Draaijer’s vertrek. Volgens Sigmond heeft Draaijer met haar visie en inzet een onuitwisbare invloed gehad op zowel de organisatie als het bredere culturele landschap. ‘Dankzij haar bijdragen is DOX getransformeerd in een centrum van vernieuwing binnen de podiumkunsten, waarin diverse elementen zoals theater, dans, muziek, hiphop en digitale cultuur samensmelten. DOX heeft mede hierdoor een unieke en cruciale plek verworven in het Nederlandse podiumkunstenlandschap,’ aldus het gezelschap.
Draaijer zelf ziet DOX als meer dan alleen een organisatie. ‘Voor mij is het een ontmoetingsplaats geweest waar nieuwe generaties jonge kunstenaars en performers hun eigen stem kunnen ontdekken en waar diverse culturen samenkomen. Ik geloof sterk dat kunst pas echt betekenis krijgt wanneer het ruimte biedt aan diverse perspectieven, nieuwe expressievormen en onverwachte connecties. Dat ik meer dan 25 jaar aan deze visie heb kunnen bijdragen, vervult mij met zowel trots als dankbaarheid,’ vertelt Draaijer.
