Op woensdag 29 oktober zullen de verkiezingen weer plaatsvinden. In de aanloop naar deze belangrijke dag zijn er diverse voorstellingen die aandacht besteden aan thema’s zoals verkiezingen, politiek en democratie. Hier zijn tien aanbevelingen.

De Verkiezingsavond – Collectief Blauwdruk

In de week voor de verkiezingen creëren theatermakers Max Wind en Joeri Heegstra (bekend van Het Nationale Theater en Garage TDI) samen met Blauwdruk een voorstelling die de onderliggende menselijke aspecten van democratie belicht. Deze voorstelling zal enkel op de dag van de verkiezingen worden opgevoerd, juist voor de eerste exitpolls om 21.00 uur bekend worden gemaakt. Aansluitend is er de mogelijkheid om onder het genot van een drankje de politieke ontwikkelingen te bespreken.

29 oktober, Theater De Vest, Alkmaar

De Stemming 7 – Freek de Jonge

Freek de Jonge vervolgt zijn serie van verkiezingsprogramma’s. Door ziekte moest hij de vorige keer verstek laten gaan. Met de bekende gevolgen… Deze keer belooft hij de ‘strengste Verkiezingsconference ooit’ te geven, waarbij de democratie centraal staat.

Tournee tot en met 29 oktober

De Grote Verkiezingsshow – de Kiesmannen

De Kiesmannen beloven hun publiek volledig voor te bereiden op het stemhokje! Ze behandelen alles: de plannen van partijen voor de wooncrisis, de status van Pieter Omtzigt, wie de defensie-investeringen moet betalen, en de voorstellen (of het gebrek daaraan) om de oorlog in Oekraïne en de genocide in Gaza te beëindigen.

Tournee tot en met 29 oktober

Samen de (wan)hoop tegemoet – Het NUT en Theater Utrecht

In de koepelzaal van Theater Utrecht kan iedereen de verkiezingsuitslag live volgen. Kunstenaars delen hun visie en zoeken samen naar hoop, ook in onzekere tijden. Met optredens van onder anderen Nawras Altaky, Priscilla Verwaaijen, Gerda Blees, en Yara Piekema. Overdag dient het theater als officiële stemlocatie.

29 oktober, Theater Utrecht

Lijst Nul – Theater Branoul

Acteurs Bob Schwarze en Wim Bouwens werken samen met zes schrijvers aan een voorstelling die de rechtsstaat kritisch onder de loep neemt. ‘In een tijd waarin we steeds minder naar elkaar luisteren, biedt Lijst Nul een spiegel – scherp, met humor en hoop. Een theaterplek om democratie te bevragen en te vieren, ondanks alles.’

Tot en met 16 november in Theater Branoul, Den Haag

Wie is er bang voor Sylvana – Raymi Sambo Maakt

Drie incarnaties van Sylvana Simons – de populaire presentatrice, de jonge ambitieuze politica en de ervaren vrouw – confronteren macht, media en elkaar. Deze voorstelling van Raymi Sambo verkent witte narratieven, institutioneel racisme en de kosten van continue zichtbaarheid door debatten, mediaoptredens, intieme momenten en muzikale intermezzo’s.

Tournee tot en met 18 november

Denkend aan Holland – Wat We Doen

Deze diepgaande monoloog van schrijver en regisseur Floris van Delft vertelt het verhaal van Semmier Kariem (George Tobal), die vol hoop het azc verlaat, zich omringd weet door mensen, maar toch tegen muren oploopt, gedehumaniseerd en vernederd wordt.

Tournee tot en met 23 januari 2026

Villa Europa – De Warme Winkel

Als reactie op populistische tendensen en oorlogsdreigingen brengt De Warme Winkel na 16 jaar hun voorstelling Villa Europa opnieuw uit. In deze ‘zowel hilarische als diep trieste voorstelling’ verhouden twee nerds (Laura De Geest, Vincent Rietveld) zich tot de Oostenrijkse verhalenverteller Stefan Zweig (1881-1942), zoals hij zich verhield tot de culturele en humanistische nalatenschap van Europa.

Tournee tot en met 21 januari 2026

Swiping Right – BERLIN/Sophie Anna Veelenturf

Hoe ideologieën onze datingwereld beïnvloeden, van verlangens tot relaties, en hoe politieke verschillen onze aantrekkingskracht en weerstand beïnvloeden. Gebaseerd op haar eigen ervaringen met dates met rechts-conservatieve mannen, brengt Sophie Anna Veelenturf haar zoektocht naar het podium.

Tournee tot en met 29 april 2026

The System #1: F*ck de verkiezingen – Eric de Vroedt

Deze eerste van tien The System-avonden bij Het Nationale Theater richt zich op leugens en politieke beïnvloeding. De vitaliteit van de Europese democratie wordt onderzocht aan de hand van verhalen over een Roemeense goudmijn, een Poolse regeringsvliegtuigcrash en de Britse belofte van 350 miljoen per week extra voor de zorg.

24 november, Theater aan het Spui, Den Haag

Op 29 oktober zal Theater Bellevue in Amsterdam zijn Speakeasy-ruimte inrichten als stembureau. Diezelfde avond nodigt Het Nationale Theater in Den Haag publiek uit in Theater aan het Spui om de verkiezingsuitslagen samen te bekijken, vanaf 20.30 uur te zien op het scherm in de foyer.