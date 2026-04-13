Vanaf 1 mei zal Suzanne Kortbeek de positie van directeur bij Stip Theaterproducties innemen. Ze neemt het stokje over van Peter van der Hoop, die gedurende negen jaar verbonden was aan dit impresariaat en productiebedrijf.

Sinds 1987 legt STIP theaterproducties (Stichting Theater Initiatieven en Produkties) zich toe op de verkoop, promotie en productie van theater voor kinderen en jongeren. Suzanne Kortbeek, geboren in 1990, heeft tussen 2015 en 2025 al in diverse capaciteiten bij deze organisatie gewerkt, waaronder het schrijven van subsidieaanvragen, het begeleiden van tournees en het organiseren van een presentatiedag. Haar meest recente project was het mede vormgeven van een toekomstplan voor Stip.

Ook is Kortbeek sinds 2016 actief onder de naam Titaan Producties, waar zij als freelancer optreedt als zakelijk leider, subsidiebehandelaar, fondsenwerver en adviseur, met een focus op inclusiviteit en jeugd in de podiumkunsten. Tot haar cliënten behoren onder meer House of Nouws, ViaRudolphi Producties, Raymi Sambo Maakt en George Tobal Producties.

In haar aanstaande rol als directeur ziet Kortbeek een perfecte kans om haar opgedane ervaringen te integreren. ‘Al vele jaren bevind ik me op het kruispunt van inhoud en organisatie binnen de wereld van het (jeugd)theater. Als directeur van Stip vallen al deze elementen samen. Theater stimuleert het denkvermogen, creëert verbinding en opent nieuwe perspectieven op het samenleven. Het is vooral voor jongeren essentieel om thema’s op diverse wijzen te beleven. Dit vereist een constante ontwikkeling binnen de sector. Stip vervult hierin een cruciale rol door vernieuwende makers een podium te bieden. Ik verheug me erop om mij langdurig te verbinden aan een organisatie die mijn passie voor jeugdpodiumkunsten deelt en zo’n belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling hiervan.’