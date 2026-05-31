Eddy Grid Groeit 100x in Slechts 2 Jaar: “Ik ben de Grootste Groeibarrière”

Bij de jonge energieonderneming Eddy Grid is de omzet spectaculair gestegen tot 40 miljoen euro, een vertienvoudiging, en het lijkt erop dat deze trend zich dit jaar zal voortzetten. Oprichter Sam Rohn heeft onlangs 7,5 miljoen euro aan financiering veiliggesteld en heeft succesvol een niche gevonden in de energietransitie als ‘energy optimizer’. ‘Ik dacht dat ik ambitieus was, maar het blijkt dat het nog ambitieuzer kan.’

Het distributiecentrum van Zeeman in Alphen aan den Rijn streefde naar verdere automatisering van hun logistiek, wat een hoger elektriciteitsverbruik met zich meebracht dan hun aansluitcapaciteit toeliet. Een uitbreiding van de netaansluiting was geen optie, echter bood de netbeheerder een alternatief in de vorm van een capaciteitsbeperkingscontract (cbc): een grotere aansluiting met de voorwaarde om het verbruik te verminderen tijdens piekuren op het netwerk.

De oplossing voor de mogelijke stroomuitval die dit met zich mee kon brengen? Een batterij. Wanneer het net zijn limiet bereikt, voorziet de batterij in de benodigde stroom. Op andere momenten wordt de stroom die de batterij opslaat en afgeeft verhandeld, wat de batterij winstgevend maakt.

Eddy Grid profileert zich als energieoptimaliseerder

Dit voorbeeld toont aan hoe Eddy Grid snel groeit door het optimaliseren van energieverbruik en -productie bij bedrijven. Sam Rohn noemt zijn startup een energy optimiser. In samenwerking met een batterijleverancier vond het bedrijf een manier om de uitbreiding van Zeeman mogelijk te maken en netcongestie te overwinnen. De batterij blijft eigendom van de leverancier, terwijl Eddy Grid actief handelt met de batterij op de energiemarkten, waarmee de financiering van het systeem wordt ondersteund.

Dergelijke uitdagingen zijn typisch voor het bedrijf van Rohn, met software die energiebronnen en -verbruikers efficiënter aanstuurt. Of het nu gaat om zonneparken, windturbines, batterijen, fabrieken of distributiecentra: Eddy Grid koppelt ze aan de stroommarkten en regelt de productie, opslag en levering van energie.

Energie wordt tegenwoordig verhandeld op verschillende markten, zoals de dag-vooruit markt, de intraday markt en de balanceringsmarkt. Dit resulteert in hogere rendementen voor de eigenaars van de installaties en vermindert de belasting van het elektriciteitsnet.

Verhoging van de omzet met een factor 10, opnieuw

Het lijkt erop dat Eddy Grid een ideale positie heeft gevonden om snel te groeien binnen de energietransitie. In de afgelopen twaalf maanden is de omzet van 4 naar 40 miljoen euro gestegen, het team is gegroeid van 16 naar 60 mensen, en er is uitzicht op een omzet die tegen 2026 mogelijk opnieuw vertienvoudigd is.

‘Toen we begonnen, waren er nog vijf lagen tussen ons en de markt’, zegt Rohn. ‘Nu beheren we alle rollen zelf en is alles Eddy Grid. Dit geeft ons een sterke positie als slimme energieleverancier.’ In de complexe hedendaagse energiemarkt gaat dit gepaard met een reeks vergunningen, certificaten en andere vereisten.

Congestie en onbalans aanpakken

Bij Zeeman fungeert Rohns bedrijf als gecertificeerde congestieserviceprovider (CSP). Het is, met alle verbonden stroombronnen en -verbruikers, ook een erkende BRP (Balancing Responsible Party) en treedt op als Balancing Service Provider. ‘Als een wolk over een groot zonneveld trekt, kan dit nationale schommelingen in de stroomfrequentie veroorzaken. Die helpen we te corrigeren.’

Voor zijn klanten is er geen ander energiebedrijf meer nodig, stelt Rohn, noch een aparte stroomhandelaar of softwarepartijen die de stroomopwek of marktvraag voorspellen. ‘We lezen de stroommeters af van de assets. We zien letterlijk wat er in de markt gebeurt en wat TenneT doet’, legt Rohn uit.

Een tijdmachine voor de energiemarkt

Deze directe inzichten in zowel de fysieke assets als de handelskant geven Eddy Grid een unieke positie die veel concurrenten missen. Het bedrijf combineert weersvoorspellingen met prijsmodellen om te anticiperen op marktbewegingen. ‘Het is alsof je een tijdmachine hebt. Je kunt plannen hoe je het meeste uit je assets haalt.’

De grens van 500 megawatt onder beheer is al overschreden. De klanten van Eddy Grid produceren meer stroom dan de stad Utrecht verbruikt, wat Eddy Grid mogelijk de grootste onafhankelijke energieoptimaliseerder van Nederland maakt. En nu heeft Rohn in een nieuwe financieringsronde 7,5 miljoen euro opgehaald, voornamelijk bij bestaande investeerders, waaronder alumnifonds Graduate Ventures en Volve Capital.

Zonneparken gered van de ondergang

Wat Eddy Grid verkoopt, is in feite het vermogen om complexiteit te beheersen, legt Rohn uit. Het zonnepark dat een paar jaar geleden nog goed geld opbracht, kan tegenwoordig moeite hebben om rendabel te blijven door de fluctuaties in stroomtarieven. ‘Als je een zonneveld slimmer aanstuurt, kunnen de inkomsten aanzienlijk stijgen. Voeg er een batterij aan toe, en hoewel de investering verdubbelt, kunnen de opbrengsten verdrievoudigen.’

Voor zonneparken die kampen met negatieve prijzen kan deze aanpak het verschil betekenen tussen verlies en winst. ‘Sommige zonneparken waren al onder speciaal beheer bij de bank’, zegt Rohn. ‘Ik zal geen namen noemen, maar we hebben ze al kunnen redden door op de juiste momenten te handelen of uit te schakelen.’

Eddy Grid wil uitbreiden naar Duitsland

De omvang waarop Eddy Grid nu opereert geeft het bedrijf een bijzondere positie voor data-analyse. Hoe meer assets, hoe beter de modellen voor handel zijn. Deze positie wil Rohn internationaal uitbreiden. In Nederland beheert hij 1,5 miljoen zonnepanelen, in België zijn de eerste 20.000 zonnepanelen en batterijen al operationeel.

Duitsland is de volgende stap, hoewel Rohn erkent dat daar momenteel geen panelen, molens of batterijen actief zijn. ‘Het klopt dat regulering daar een belemmering vormt, maar het is geen onoverkomelijk probleem. Het is logisch dat er hoge eisen worden gesteld aan kritieke infrastructuur.’

Financiering versterkt de balans

In tegenstelling tot wat je zou verwachten, is de recente financiering van 7,5 miljoen niet bedoeld om te investeren in verkoop en marketing om het indrukwekkende groeitempo te handhaven. Eddy Grid is al winstgevend en heeft het geld niet nodig om te overleven of zelfs om te groeien.

‘We groeien al zo snel als mogelijk’, zegt Rohn. De financieringsronde is bedoeld om de financiële stabiliteit te versterken, wat Eddy Grid een betrouwbaardere partner maakt voor grote industriële klanten en netbeheerders. ‘We willen een stabiele langetermijnpartner zijn’, zegt Rohn. ‘We zijn er niet om snel groot te worden.’

Interessant detail: er zijn ook bijna een miljoen euro aan ‘secundaire transacties’ gedaan tijdens de ronde, waarbij bestaande aandeelhouders hebben kunnen cashen, wat vrij zeldzaam is voor een startup van drie jaar oud. ‘Dit is waar ik voor sta als startupondernemer: je betaalt deels uit in aandelen of opties, maar dan moet je ze ook zo liquide mogelijk maken.’ Rohn maakt zich geen zorgen dat zijn team snel zal verzilveren en vertrekken. ‘Als alles zo snel stijgt, lijkt me dat niet aantrekkelijk.’

Rohn zit er zelf niet in ‘voor de exit’. ‘Het gaat mij om de energietransitie. Ik wil dat we daar met zijn allen doorheen gaan en alles op stroom gaan doen.’ Rohn heeft al meerdere startups opgericht maar werd vooral bekend van Red je Pakketje, de bezorgdienst. Die verkocht hij na een periode van flinke groei aan een Zweedse partij. Die, dat is geen geheim, heeft het bedrijf stopgezet vanwege de aanzienlijke verliezen.

‘Ondernemer is de bottleneck voor groei’

‘In 2019 had ik een vloot elektrische bussen die ik door netcongestie niet kon opladen. Nu kom ik ook tegen dat je 100.000 panelen hebt liggen en moet betálen omdat ze stroom opwekken.’ Hoewel Rohns kracht als ondernemer niet per se ligt in zijn kennis van energie, weet hij wel hoe je een bedrijf snel op kunt zetten en laten groeien. ‘Het is mijn taak om de juiste mensen samen te brengen rond een idee.’

Maar snel schalen? ‘Je bent als ondernemer vaak zelf de grootste belemmering voor groei’, zegt hij. ‘Ik dacht dat ik groot kon denken, maar het kon blijkbaar nog veel groter, dat bewijst mijn team nu.’ Deze realisatie – dat de markt meer aankan dan hij aanvankelijk dacht – beschouwt hij als een van de belangrijkste lessen over ondernemerschap sinds zijn start als 17-jarige.

Dat team bevestigt het cliché dat je mensen moet aannemen die beter zijn dan jezelf. ‘Het was bijna eng om zulke mensen aan te nemen, bijna iedereen heeft meer ervaring dan ik. Maar ze denken na, komen met goede ideeën. Ik hoef er dus niet bovenop te zitten, hoef geen brandjes te blussen en kan dingen loslaten.’

Soms moet je ook wel loslaten. ‘Voor een vacature als algoritme-engineer kwamen laatst 250 sollicitaties binnen! Wat ons aantrekkelijk maakt? Hier kun je met een team slimme mensen echt iets toevoegen aan de transitie. En nog zo’n open deur die toch écht Cultuur staat daarbij voorop – vaardigheden zijn een vinkje, maar cultuurfit vereist meerdere gesprekken.

Verhonderdvoudiging in twee jaar tijd

‘Met Red je Pakketje waren we na 5 jaar het snelstgroeiende bedrijf van Nederland. Dat hebben we nu binnen 2,5 jaar ingehaald, maar wel met gezondere marges- daar werkten 1.000 mensen, hier 60. Het is in heel kleine mate mijn verdienste. Het is het team, dat zo snel weet te schakelen in een extreem veranderende markt. We gaan verhonderdvoudigen in twee jaar tijd. Dat is echt veel, dat heb ik nog nooit meegemaakt.’

Rohn schat dat flexibel vermogen op dit moment zo’n 6 procent van het Nederlandse elektriciteitsnet uitmaakt. Dat moet naar 40 procent, ook op Europees niveau. ‘Wij sturen nu 1 procent van de productie aan’, zegt hij. ‘Er is nog zoveel te doen.’

