Directeur Rudy van Wijk verlaat de Reisopera: Ontdek nu de redenen!

Rudy van Wijk neemt afscheid als algemeen directeur van de Nederlandse Reisopera

Met ingang van 1 januari 2027 zal Rudy van Wijk zijn functie als algemeen directeur van de Nederlandse Reisopera neerleggen. Hij heeft deze rol twee jaar gedeeld met artistiek directeur Sam Brown, en samen hebben zij leiding gegeven aan het Enschedese operagezelschap.

‘Ik zie januari 2027 als een geschikt moment om de leiderschapsrol over te dragen aan iemand anders die nieuwe plannen kan ontwikkelen voor de Bis-periode van 2029 tot 2032, samen met Sam Brown,’ verklaart Van Wijk over zijn besluit om terug te treden. ‘Zelf zou ik niet in staat zijn deze plannen ten uitvoer te brengen, en ik realiseer me hoe lastig het is om aan de slag te gaan met een plan dat niet door jou is mede-ontworpen.’ Bovendien geeft Van Wijk aan dat hij meer tijd met zijn familie wil doorbrengen, na zich vijftien jaar lang intensief ingezet te hebben voor de Reisopera.

Voor zijn aanstelling als algemeen directeur op 1 mei 2024, was Van Wijk al actief binnen de Reisopera als uitvoerend producent en interimdirecteur. Hij begon zijn tenure tijdens een turbulente periode waarin de Raad voor Cultuur scherpe kritiek uitte op de artistieke koers van het gezelschap. Peter van Laarhoven, voorzitter van de raad van toezicht, uit ‘met spijt maar ook met volledig begrip’ zijn reactie op het aanstaande vertrek van Van Wijk. ‘Rudy heeft, in samenwerking met artistiek directeur Sam Brown, gezorgd dat de Reisopera stabielere tijden tegemoet ging en heeft het artistieke profiel aanzienlijk versterkt. We zijn hem daar buitengewoon dankbaar voor.’

De raad van toezicht heeft inmiddels de zoektocht naar een geschikte opvolger voor Van Wijk opgestart.

