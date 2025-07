Nina Lahocsinszky: Nieuwe Topdirecteur bij Amsterdamse Jeugdtheaterschool!

Nina Lahocsinszky wordt Artistiek Directeur bij AJTS

Nina Lahocsinszky is aangesteld als de nieuwe Artistiek Directeur van de Amsterdamse Jeugdtheaterschool (AJTS), ter vervanging van Joanne Oldenbeuving die directeur wordt bij het kinderfilmfestival Cinekid. Dit jaar viert de jeugdtheaterschool haar 35-jarig jubileum.

De AJTS ziet in Nina Lahocsinszky de perfecte kandidaat vanwege haar toewijding aan jong talent en haar moderne, inclusieve benadering van theater. ‘Haar visie sluit naadloos aan bij de toekomstplannen van onze school’, aldus een verklaring van de jeugdtheaterschool.

Lahocsinszky brengt een rijke ervaring met zich mee als theatermaker, docent in zowel theater als film, en als coördinator bij culturele organisaties zoals Studio 52nd en STIP Theaterproducties. Bovendien is ze al negen jaar actief bij de jeugdtheaterschool, waar ze begon als projectleider en daarna doorgroeide naar de rol van artistiek coördinator.

In een reactie op haar aanstelling beschrijft Lahocsinszky de AJTS als ‘een bijzondere plaats waar creativiteit, zelfvertrouwen en verbeeldingskracht elkaar versterken’. Ze is van plan om verder te bouwen op deze fundamenten en wil ervoor zorgen dat iedere jongere in Amsterdam de kans krijgt om theater te ervaren, zowel als speler en als maker. ‘Vooral in deze digitale tijd is het essentieel om een fysieke plek te hebben waar samenkomen, expressie en simpelweg zijn centraal staan,’ voegt ze toe.

