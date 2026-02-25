Artistiek leider Annechien de Vocht neemt afscheid van YoungGangsters en start per 1 september als artistiek directeur bij Theatergezelschap Vis à Vis, waar zij Marinus Vroom opvolgt na zijn 36-jarige leiderschap.

Annechien de Vocht zal bij Vis à Vis de rol van artistiek directeur op zich nemen en samenwerken met Mascha Selhorst, de algemeen zakelijk directeur. Terwijl Selhorst zich bezighoudt met de zakelijke en bestuurlijke aspecten van het gezelschap, zal De Vocht zich richten op het artistieke beleid, het ontwikkelen van nieuwe producties en de positionering van het gezelschap binnen de culturele sector. Ze zal beginnen met het gezelschap te leren kennen om vervolgens de artistieke plannen voor de komende periode te formuleren.

Geboren in 1981, heeft Annechien de Vocht Rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waarna zij zich aan de Toneelacademie Maastricht bekwaamde in regie, waar zij in 2009 haar diploma behaalde. Samen met studiegenoot Lotte Bos richtte zij vervolgens YoungGangsters op. Lotte Bos verliet het gezelschap in 2020, waarna De Vocht als artistiek leider samen met zakelijk leider Tamara Keasberry de leiding had over YoungGangsters.

Met haar uitgebreide ervaring wordt De Vocht gezien als de ideale kandidaat voor de functie van artistiek directeur bij Vis à Vis. ‘Als regisseur en medeoprichter van YoungGangsters heeft ze een stijl ontwikkeld die zowel spektakel als menselijkheid balanceert. Ze is gespecialiseerd in fysiek en visueel buitentheater waar humor een belangrijk middel is om het publiek te betrekken. Deze kenmerken sluiten perfect aan bij de stijl van Vis à Vis, en ze brengt tevens veel ervaring in leiderschap en het herkennen van ontwikkelingspotentieel met zich mee.’

De Vocht zelf ziet ook veel overeenkomsten tussen Vis à Vis en YoungGangsters. ‘Beide gezelschappen kenmerken zich door een duidelijke eigen stijl, streven naar een breed publieksbereik en hebben een voorliefde voor spektakeltheater. De voorstellingen zijn niet alleen humoristisch, maar ook gebaseerd op actuele maatschappelijke thema’s.’

Daarnaast benadrukt ze de unieke positie van Vis à Vis. ‘De grootschaligheid van de producties is ongeëvenaard in het huidige theaterlandschap. De status die Vis à Vis in de loop der jaren heeft opgebouwd is buitengewoon en biedt enorm veel mogelijkheden, ondersteund door een professioneel team en een unieke organisatie.’ Volgens haar mag Vis à Vis in de komende jaren nog verder uitgroeien tot een toonaangevend boegbeeld, zowel nationaal als internationaal.

Met de aanstelling van De Vocht begint voor Vis à Vis een nieuw hoofdstuk. Sinds de oprichting in 1990 werd het gezelschap geleid door Arjen Anker (1959-2016) en Marianne Seine (1960-2024), samen met Marinus Vroom. Vroom zal in 2028 de regie van zijn afscheidsvoorstelling, het derde deel van een trilogie na Topolino (1990) en Robot (2019), op zich nemen.

De Vocht zal deze zomer afscheid nemen van YoungGangsters met de actiemusical NORTH SIDE STORY, die te zien zal zijn op diverse theaterfestivals en in de NDSM-werf in Amsterdam. YoungGangsters begint dit voorjaar met het proces van werving en selectie voor een nieuwe artistiek leider.