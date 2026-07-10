René Geerlings heeft zijn functie als artistiek directeur bij Maas theater en dans neergelegd per 1 juli. Hij was zes jaar lang verbonden aan dit jeugdtheatergezelschap.

Sinds januari 2021 vervulde René Geerlings de rol van artistiek directeur-bestuurder bij Maas theater en dans. Gedurende zijn tijd bij het gezelschap heeft hij belangrijke producties op zijn naam staan zoals BullyBully (3+, won een Zilveren Krekel en werd aangepast voor uitvoeringen in Turkije en Finland), De Grote Red Je Reet Show (6+), The Ozard of Wiz (9+) en Stuntkont (6+ in samenwerking met 155). Bovendien was hij verantwoordelijk voor het begeleiden van opkomend talent en het bepalen van de artistieke richting in samenwerking met zijn team.

De artistieke visie onder zijn leiding kenmerkte zich door een combinatie van jeugdtheater, maatschappelijke betrokkenheid, experimentele aanpak en diversiteit van stemmen, aldus het gezelschap in hun persbericht over zijn vertrek. “Onder zijn leiderschap heeft Maas theater en dans zich verder ontwikkeld als een centrum waar jongeren de hoofdrol spelen, nieuwe perspectieven worden geboden en waar de ontmoeting tussen de queer gemeenschap, creatievelingen en het publiek een natuurlijk onderdeel is van het artistieke profiel,” vermeldt het bericht.

Geerlings zelf zegt ‘met trots’ terug te kijken op zijn tijd bij Maas: “Voor mij was Maas altijd een plaats waar verwondering, speelsheid en maatschappelijke relevantie samenkomen. Een omgeving waar jongeren zich erkend voelen, waar creatievelingen risico’s mogen nemen en waar ruimte is voor verhalen en vormen die niet altijd mainstream zijn.”

Voor het komende seizoen had Geerlings nog de grotezaalvoorstelling Huisje Boompje Beestje (6+) en de peutervoorstelling Pops of the Top (3+) op de planning staan. Deze producties zullen nu door andere makers worden overgenomen. Er is nog geen nieuwe artistiek directeur benoemd. Een artistiek kernteam binnen Maas zal samen met de zakelijke directeur en de Raad van Toezicht werken aan het opstellen van een procedure voor het vinden van een opvolger.