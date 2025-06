Loes van der Staak: Nieuwe Directeur Poldertheater Aangekondigd!

Loes van der Staak neemt de leiding over bij Poldertheater

Met ingang van 1 juli zal Loes van der Staak de leiding overnemen van Janwillem Slort als directeur van het Poldertheater. Slort, die het Amsterdamse theatergezelschap in 2003 hielp oprichten, zal vanaf augustus de rol van hoofd van de opleiding Artisteducator in Theatre & Media bij ArtEZ op zich nemen. Hij zal echter nog steeds één dag per week betrokken blijven bij het Poldertheater als projectleider van de denktank.

Loes van der Staak is geboren in 1987 en rondde in 2009 haar opleiding af aan de Toneelacademie Maastricht, waar ze zich specialiseerde als regisseur en theaterdocent. Sinds 2011 is ze verbonden aan het Poldertheater, aanvankelijk als theaterdocent en sinds 2022 als hoofd educatie. Bovendien heeft ze ervaring als hoofd educatie bij Theater De Krakeling en werkte ze als freelance regisseur.

Het Poldertheater focust zich op het maken van theaterproducties met jonge acteurs tussen de 12 en 25 jaar, voornamelijk gericht op jongeren als publiek. Het theatergezelschap streeft ernaar om passende voorstellingen en projecten te leveren aan middelbare scholen. Het gezelschap onderhoudt ook een ‘denktank’ waarin culturele partners zoals Foam en Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, samen met scholen, streven naar het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie voor vmbo-leerlingen.

‘De mix van artistieke kwaliteit en stimulerende educatieve programma’s is de reden dat ik mij al vele jaren committeer aan het Poldertheater’, zegt Van der Staak. Ze beschouwt het als ‘een privilege om met jongeren en scholen te werken voor een energieke doelgroep in Amsterdam’.

Janwillem Slort, de aftredende directeur, voelt dat het tijd is om het leiderschap over te dragen, ondanks dat hij nog steeds ‘dagelijks met veel energie naar zijn werk gaat’. ‘In een organisatie die zich richt op talentontwikkeling, moet ook de directie ruimte maken voor nieuw talent. Voor mij is dat moment nu aangebroken en ik heb er vol vertrouwen in dat het nieuwe team mooie stappen zal zetten’, aldus Slort.

Slort is ‘ongelooflijk dankbaar’ voor de ervaringen bij het Poldertheater. ‘Dankzij de diversiteit aan jong talent dat jaarlijks bij het Poldertheater samenkomt, bieden we iets essentieels aan de stad: representatie voor een grote groep jongeren op middelbare schoolleeftijd. Ze kunnen zich identificeren en voelen zich erkend. De positieve impact hiervan mag nooit onderschat worden.’

