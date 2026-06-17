Ontdek nu: Bart van de Woestijne onthult geheimen in Serie Artistiek Onderzoek #2!

De rol van artistiek onderzoek in het theater

Kunstenaars zoals Bart van de Woestijne, die actief zijn in de Werkplaats van de Woestijne, benadrukken dat artistiek onderzoek essentieel is voor zowel hun persoonlijke artistieke proces als voor de algehele dynamiek binnen de theaterwereld. Simone Hogendijk van Platform Horizon gaat in gesprek met makers voor wie onderzoek een fundamenteel onderdeel is van hun creatieve proces. Van de Woestijne, bekend om zijn unieke benadering van theater, omschrijft zichzelf als een ‘beeldhouwer van ervaringen’ en benadrukt het belang van een uitgebreid onderzoeksproces.

Bart van de Woestijne ontwikkelt immersieve ervaringen die grote levensvragen integreren in alledaagse situaties. Zijn projecten bevragen thema’s als sterfelijkheid, identiteit en eenzaamheid, en maken het publiek een actief onderdeel van de ervaring. Hij kiest bewust voor locaties die deel uitmaken van het dagelijkse leven, zoals rechtbanken en sportscholen, om zijn werken zo toegankelijk en indringend mogelijk te maken.

Na zijn opleiding aan de Toneelacademie Maastricht, heeft Van de Woestijne zijn vaardigheden verder ontwikkeld door samenwerkingen met festivals zoals Over het IJ en Oerol, en is hij ook betrokken bij de ontwikkeling van programma’s bij Platform Horizon.

De impact van artistiek onderzoek

Van de Woestijne streeft in zijn werk naar een fusie tussen lichamelijke en mentale ervaringen. Hij is niet op zoek naar intellectueel begrijpelijke ideeën, maar naar fysieke situaties die existentiële vragen en gedachten oproepen. De ervaringen die hij creëert, doen een beroep op ons gevoel van ontzag en confrontatie met grote levensvragen zoals onze sterfelijkheid. Deze momenten van verbinding en bewustwording zijn cruciaal in zijn werk.

In projecten zoals Oxygen Debt en Passing on experimenteert hij met het fysiek en mentaal betrekken van het publiek. Residencies zijn voor hem een waardevolle manier om zijn werk te ontwikkelen, waarbij hij de voorkeur geeft aan een vaste locatie zoals Treehouse NDSM waar hij regelmatig publiek kan uitnodigen en interactie kan hebben.

Zijn nieuwste installatie, Parallel You, benadert hij als een iteratief designproces waarbij hij prototypes ontwikkelt en deze continu test en aanpast. De beperkingen die hij ervaart, zoals financiële middelen, wil hij in de toekomst aanpakken om zijn werkpraktijk verder te kunnen ontwikkelen.

Noodzaak voor een duurzame professionele basis

Na het verlies van structurele financiering, ontdekte Van de Woestijne de voordelen van een meer autonome werkwijze, die meer artistieke vrijheid biedt. Deze manier van werken stelt hem in staat om in zijn eigen tempo te onderzoeken en ontwikkelen, wat cruciaal is voor de diepgang van zijn projecten.

Hij benadrukt het belang van samenwerkingen met specialisten die waarde toevoegen aan zijn werk, zoals een geluidskunstenaar die een nieuwe dimensie bracht aan het project Passing on. Ook verkent hij de mogelijkheden van cross-sectorale samenwerkingen, zoals met het bedrijfsleven en rouwverwerkingsprofessionals, wat nieuwe perspectieven en financieringsmogelijkheden biedt.

De interactie met internationale makers tijdens het IN SITU lab van Oerol hielp hem om zijn eigen drijfveren en esthetische keuzes vanuit een nieuw perspectief te zien, wat zijn werk verder verdiepte.

Advies voor startende makers

Van de Woestijne adviseert beginnende makers om niet te snel te streven naar een gevestigde organisatievorm, maar om eerst grondig hun eigen artistieke onderzoek en werkwijze te verkennen. Het is belangrijk om kritisch te blijven over de bestaande systemen en structuren en deze waar nodig te bevragen en aan te passen aan persoonlijke artistieke behoeften en voorwaarden.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post