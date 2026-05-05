Gregory Caers de Nieuwe Artistiek Directeur: Grote Veranderingen bij Toneelmakerij!

Gregory Caers nieuwe artistiek leider bij de Toneelmakerij

Vanaf 1 oktober is Gregory Caers de nieuwe artistiek directeur van de Toneelmakerij. Hij neemt het stokje over van Paul Knieriem, die tot eind 2027 als regisseur aan het Amsterdamse jeugdtheatergezelschap verbonden blijft.

De Toneelmakerij heeft met Gregory Caers een dynamische en visionaire maker binnengehaald, met een duidelijke kijk op jeugdkunst en een benadering die zowel artistiek vernieuwend als maatschappelijk betrokken is, aldus de aankondiging op de website van het gezelschap. ‘Zijn internationale connecties en zijn brede ervaring als acteur, schrijver en regisseur maken hem een veelzijdige aanwinst voor ons team.’

Caers was meer dan een decennium actief bij de Kopergietery in Gent, waar hij de leiding had over de theaterateliers, een creatieve broedplaats waar wekelijks meer dan 150 kinderen en jongeren samenkwamen om te creëren en te leren. Hier ontwikkelde hij projecten waarin jongeren niet enkel als doelgroep werden gezien, maar als gelijkwaardige creatieve partners. Een van zijn opvallende producties daar was Rennen, die internationaal veel lof oogstte.

Caers breidde zijn werkterrein later uit naar theater- en operaregie in landen zoals Nederland en Duitsland, waarbij hij werkte met zowel professionele ensembles als jong talent en amateurs. In 2025 creëerde hij voor het 750-jarig bestaan van Amsterdam de grootschalige voorstelling Codes, een samenwerkingsproject met De Nationale Opera, de MBO Theaterschool Rotterdam en het VU-Koor.

Op dit moment is Caers curator bij het Jonge Harten Festival in Groningen, waar hij zich richt op programmering voor jongeren, talentontwikkeling en internationale uitwisseling.

Een centrale vraag in Caers’ werk, zo stelt de Toneelmakerij, is hoe theater oprecht waarde kan toevoegen aan de levens van jongeren. ‘Dit bereikt hij niet door de inhoud te versimpelen, maar door jongeren serieus te nemen als kijkers, denkers en makers,’ een filosofie die goed past bij het artistieke beleid van de Toneelmakerij.

Caers voelt zich vooral aangetrokken tot de Toneelmakerij vanwege het potentieel van de organisatie als een ontmoetingsplek waar theater in interactie met jongeren tot stand komt. Het is voor hem niet alleen een plaats waar voorstellingen worden gepresenteerd, maar waar ervaringen worden uitgewisseld.

De komende periode is Caers van plan om het artistieke profiel van de Toneelmakerij verder te ontwikkelen door nieuwe stemmen binnen te halen en verschillende kunstdisciplines met elkaar in dialoog te laten gaan. Hij ziet het ook als zijn missie om de relatie met de stad Amsterdam te versterken en theater nog dieper te verankeren in het leven van jongeren.

