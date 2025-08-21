Investeerders Vechten om Dawnguard: De Nederlandse Belofte in Cybersecurity Disruptie!

Het Nederlandse cybersecuritybedrijf Dawnguard heeft een indrukwekkende start gemaakt. Slechts zes maanden na hun oprichting heeft het bedrijf al 3 miljoen dollar aan financiering binnengehaald, en er is uitzicht op een nog veel grotere financieringsronde. ‘We zijn van plan de wereld van cybersecurity radicaal te transformeren door fundamentele veranderingen door te voeren.’

Introductie van Dawnguard

Dawnguard heeft een geavanceerd AI-platform ontwikkeld dat het ontwerpproces van veilige IT-systemen volledig automatiseert. Waar andere bedrijven nu nog weken of zelfs maanden nodig hebben om hun infrastructuur tegen hackers te beveiligen, kan de Nederlandse startup dit binnen enkele minuten. Dit wordt mogelijk gemaakt door geavanceerde AI-modellen, waar medeoprichter Kim van Lavieren al langere tijd aan werkt.

Traditioneel is cybersecurity een laatste check die vaak tot vertragingen leidt. Van Lavieren, die voorheen bij Amazon werkte als teamleider security engineering, heeft dit zelf ondervonden. ‘Steeds weer zorgden onze activiteiten voor uitstel. Van buitenaf leek het alsof er wekenlang niets gebeurde, terwijl wij constant bezig waren met alles uit te pluizen en te controleren.’

Volgens Van Lavieren kan dit proces veel efficiënter. Hij vergelijkt het met het bouwen van een huis: ‘De huidige security-tools zijn als inspecteurs die pas komen kijken nadat het gebouw er al staat. Ze wijzen dan op een raam dat niet groot genoeg is, of een deur die verkeerd geplaatst is.’

Het AI-platform van Dawnguard is echter vanaf het begin betrokken bij het ontwerpproces, van concept tot uitvoering, en zorgt voor een versnelling en automatisering van de veiligheidscontroles. ‘Wij fungeren als de architect, de aannemer én de onderhoudsmonteur,’ legt Van Lavieren uit.

Gebruikers kunnen hun cloudinfrastructuur aansluiten of documenten uploaden, waarna het systeem een gedetailleerd overzicht van de beveiligingsarchitectuur biedt, inclusief verbeteraanbevelingen. ‘Je kunt zelfs een schets op een bierviltje omzetten in een valide ontwerp’, zegt Van Lavieren. Het systeem genereert vervolgens automatisch de code die nodig is om het veilige ontwerp te implementeren.

De naam Dawnguard – letterlijk ‘beschermer van de dageraad’ – verwijst naar het moment waarop beveiliging wordt geïntegreerd: al bij de eerste opzet.

De mensen achter Dawnguard

Dawnguard is opgericht door twee veteranen uit de cybersecuritywereld: Mahdi Abdulrazak (CEO) en Kim van Lavieren (CTO). Zij ontmoetten elkaar in februari 2025 tijdens een diner voor chief information and security officers in Amsterdam. Beiden hadden twijfels over hun aanwezigheid die avond, maar achteraf waren ze blij dat ze gegaan waren. ‘Het is maar goed dat we niet hebben afgezegd’, grapt Van Lavieren.

Ze zaten tegenover elkaar en de chemie was direct merkbaar. Van Lavieren deelde zijn onderzoeksbevindingen en Abdulrazak was onmiddellijk overtuigd. ‘Hij had slechts drie zinnen nodig en ik dacht: holy crap, dit is het idee en hij wordt mijn mede-oprichter,’ herinnert Abdulrazak zich.

Abdulrazak, 45 jaar oud, heeft meer dan twintig jaar ervaring in de sector. Hij begon zijn carrière als ethisch hacker en leidde later een groot securityteam in Nederland bij SHV Energy. Vervolgens werd hij angel-investeerder, met investeringen in onder meer Workwize (Startup van het Jaar 2022) en Hadrian (Startup van het Jaar 2023).

Van Lavieren heeft een achtergrond als officier bij de Koninklijke Marine, waar hij zich specialiseerde in offensieve cyberbeveiliging. Hij studeerde software engineering en cybersecurity en werkt momenteel aan een doctoraat in kunstmatige intelligentie aan de Capitol Technology University in Washington. Hij was managing consultant en trainer bij het Haagse ICT-bedrijf SimplifyNow, waar hij tot juli van dit jaar ook CTO was. Daarnaast heeft hij een boek geschreven over cloudsecurity en geeft hij gastcolleges aan verschillende universiteiten.

‘We vullen elkaar uitstekend aan’, zegt Van Lavieren over de samenwerking met Abdulrazak, die hij ‘een soort van cyber-celebrity in Nederland’ noemt. ‘We hadden binnen twee uur een pitchdeck klaar waar we beide enorm enthousiast over waren, omdat we precies dezelfde visie delen.’

Wie heeft behoefte aan Dawnguard?

Het platform is vooral gericht op beveiligingsarchitecten, DevOps-engineers en cloudteams binnen grote organisaties, die worstelen met de complexiteit van moderne cloudinfrastructuren en de lange doorlooptijden van traditionele securityreviews.

Daarnaast speelt het personeelstekort Dawnguard in de kaart. Er is een grote vraag naar mensen die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen van veilige computersystemen, maar het aanbod is beperkt. De weinige experts die beschikbaar zijn, zijn vaak duur om in te huren.

Dawnguard kan beveiligingsadvies op maat bieden. ‘Een kleine buurtwinkel heeft een ander risicoprofiel dan een grote bank’, legt Van Lavieren uit. Het platform past zich aan aan de specifieke situatie van een bedrijf en kan ook rekening houden met bijvoorbeeld het beschikbare budget. ‘We kunnen je vertellen dat we het veiligste ontwerp hebben gemaakt met jouw budget in gedachten. Dit is wat je kunt bereiken met het geld dat je hebt.’ En als een bedrijf moet bezuinigen, kan Dawnguard adviseren hoe dat het beste kan zonder grote beveiligingsrisico’s te lopen.

Kan ChatGPT dat ook? Ja, je kunt jouw huidige IT-setup ook invoeren, zegt Van Lavieren. Daar komt een advies uit dat voor 80% correct is. ‘Maar zodra je meer details nodig hebt, krijg je verkeerde informatie, omdat die dan bijvoorbeeld van Reddit komt. Onze AI-modellen zijn getraind met data uit betrouwbare bronnen.’

Hoe verdient Dawnguard geld?

Een SaaS-model ligt voor de hand, waarbij klanten een abonnement afsluiten voor toegang tot het platform. Maar het is nog te vroeg om daarover te beslissen; Dawnguard is net uit de stealth-modus gekomen en werkt nog hard aan de ontwikkeling van het product. Op de website is dan ook geen prijslijst te vinden.

De huidige status van Dawnguard

Hoewel het bedrijf nog maar zes maanden bestaat, heeft het al significante vooruitgang geboekt. Het team heeft nu elf leden, waaronder zes engineers. Twee van de vijf geplande AI-engines, die een IT-architectuur kunnen begrijpen en analyseren, zijn al operationeel. Tegen de zomer van 2026 moet de derde engine, die de aanbevelingen doet, klaar zijn. ‘Dat is het product dat echt waarde zal toevoegen’, zegt Van Lavieren. ‘Rond juni of juli moet dat voor het publiek beschikbaar zijn.’

Dawnguard is momenteel bezig met het aansluiten van de eerste twintig klanten die vanaf oktober het platform gaan testen. Namen van deze klanten kunnen de oprichters helaas niet delen. Ze maken allemaal gebruik van de cloudplatformen Azure en AWS. Begin volgend jaar wil Dawnguard klanten gaan onboarden die Google Cloud gebruiken.

In theorie kan Dawnguard ook lokaal op eigen servers van een klant werken, zegt Van Lavieren. ‘Maar we kiezen nu voor focus op cloud, omdat dat gewoon heel populair is.’

Dawnguard wil ook de applicatielaag van systemen in kaart kunnen brengen, zodat het mogelijk wordt om AI code op maat te laten schrijven. Dit zogenaamde vibe coding is momenteel nog foutgevoelig. ‘Wij kunnen die AI-codesystemen van context voorzien, zodat de code veilig is en direct past in de rest van jouw IT-omgeving’, legt Van Lavieren uit.

Is er nog meer financiering nodig?

Dawnguard kondigde begin augustus een pre-seed financieringsronde aan van 3 miljoen dollar, geleid door het Britse 9900 Capital met steun van 38 angel-investeerders. ‘Daar zitten ook namen bij van grote techbedrijven zoals Netflix, Salesforce, Yahoo, Instacart, en Amplitude’, zegt Abdulrazak.

Er was interesse van tientallen partijen. ‘We hebben met zo’n zeventig partijen gesproken’, vertelt de CEO, die de grote interesse wel begrijpt. ‘Ik ben zelf ook investeerder. Ik weet wat ze zoeken. Als ze ons googelen en zien wat wij doen, dan hebben we de gedroomde eigenschappen. We zijn geen schoolverlaters, maar zeer ervaren en hebben een hoge energie.’

Investeerders staan nu al in de rij voor de volgende ronde, vertelt Abdulrazak. Hij krijgt dagelijks tien tot vijftien telefoontjes. Het bedrijf wil binnen twee tot drie maanden een nieuwe ronde afsluiten van minimaal 10 miljoen euro. ‘We zijn in gesprek met alle grote namen. Sequoia, Andreessen Horowitz, Creandum, Insight Partners, Accel. Iedereen vecht om onze aandacht.’

Met het seedgeld wil Dawnguard het team uitbreiden van 11 naar 33 mensen. Die krijgen straks een werkplek in de nieuwe AI-hub in Amsterdam, hoewel het bedrijf voornamelijk op afstand werkt. Ook staat een kantoor in New York op de planning. ‘Misschien al binnen een half jaar’, zegt Abdulrazak, die mikt op de grote banken en securitybedrijven in de grootste stad van de Verenigde Staten.

‘Ik denk niet dat je vaak zo’n snelle groei ziet bij Nederlandse startups’, zegt Abdulrazak. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat we de hele cybersecuritywereld op zijn kop gaan zetten door fundamentele veranderingen door te voeren.’

