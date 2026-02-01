Nederlanders scoren 516 miljoen dollar in Silicon Valley: Ontdek hun successtrategie!

In 2025 hebben Nederlandse oprichters in Silicon Valley bijna 516 miljoen dollar verzameld, volgens een rapport van DutchTechX. Een opmerkelijke bijdrage kwam van Diede van Lamoen, die met zijn startup Commure een indrukwekkende 200 miljoen dollar ophaalde.

Diede van Lamoen, voorheen werkzaam bij het Amerikaanse betalingsbedrijf Stripe, heeft met zijn nieuwe onderneming Commure, gespecialiseerd in gezondheidszorgsoftware, 200 miljoen dollar opgehaald in 2025. Van Lamoen, die niet meer operationeel betrokken is bij Commure maar nog wel in de raad van bestuur zit, besteedt zijn tijd nu aan een andere startup, Cavela. Dit bedrijf biedt een AI-platform aan dat merken helpt de juiste fabrikanten voor hun producten te vinden, en heeft recentelijk een investering van 6,6 miljoen dollar ontvangen.

Ook Rescale en Federato scoren hoog

Van Lamoen was in Silicon Valley de grootste ‘Dutchie’ qua fondsenwerving afgelopen jaar. Maar Joris Poort, oprichter van Rescale dat cloud-computingdiensten verhuurt, heeft ook niet slecht gepresteerd met een investeringsronde van 115 miljoen dollar, waarmee de totale fondsenwerving op 260 miljoen dollar komt.

William Steenbergen, afkomstig uit Lunteren, heeft met zijn startup Federato, die AI-software voor verzekeraars ontwikkelt, ook een significante som van 100 miljoen dollar opgehaald. Tot op heden heeft Federato in totaal 180 miljoen dollar vergaard.

Amerikaanse kapitaalmarkt toont vergelijkbare trend

In vergelijking met Nederland, waar startupoprichters vaak genoegen moeten nemen met een fractie van de bedragen die in de Amerikaanse markt worden opgehaald, valt het succes in de VS op. In 2025 haalden 11 scale-ups van Nederlandse (mede)oprichters samen meer dan een half miljard dollar op, iets minder dan de 543 miljoen dollar van het jaar ervoor, maar nog steeds een verdubbeling vergeleken met de 231 miljoen dollar uit 2023. Dit toont aan dat de kapitaalmarkten in de VS en Europa gelijkaardige trends volgen.

Opmerkelijk is dat vijf startups met een Nederlands tintje op enig moment hebben deelgenomen aan de bekende accelerator Y Combinator. Airweave en Anto Biosciences waren deelnemers in 2025, terwijl andere oprichters in eerdere jaren het programma doorliepen. Interessant is dat Loek Janssen met Nova Credit in 2016 in dezelfde zomerklas zat als Robert Vis van Messagebird, nu bekend als Bird, een van de weinige Nederlandse unicorns.

Y Combinator als ideale springplank

Volgens Oliver Binkhorst, die met DutchTechX een brug slaat tussen Nederland en het Amerikaanse technologie-epicentrum, is deelnemen aan Y Combinator een uitstekende keuze voor ondernemers die de Amerikaanse markt en investeerders willen aantrekken. Dit jaar namen vijf Nederlandse oprichters deel, wat meer is dan ooit tevoren. Dit benadrukt dat, ondanks een verdeeld politiek klimaat, sterke ondernemers dit juist zien als een uitdaging.

Binkhorst merkt op dat de visumvereisten strenger zijn geworden, maar dat Y Combinator populair blijft doordat deelnemers ondersteuning krijgen, inclusief toegang tot advocaten die helpen met immigratiepapieren. Binkhorst, met zijn lange staat van dienst als verbinder tussen Amerikaanse investeerders en Nederlandse startups, adviseert ambitieuze oprichters om niet te lang in Nederland te blijven en snel internationaal te kijken, mede omdat Amerikaanse venture capitalists sceptisch kunnen zijn over publieke aandeelhouders zoals Invest-NL en de ROM’s op de kapitaallijst.