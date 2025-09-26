CuspAI haalt €100 miljoen op: Versnelt ontwikkeling van nieuwe materialen voor CO2-opslag en batterijen.

In slechts achttien maanden tijd heeft de Brits-Nederlandse AI-startup CuspAI maar liefst 130 miljoen dollar aan fondsen weten te verzamelen. Het bedrijf, opgericht door UvA-professor Max Welling en chemicus Chad Edwards, belooft onderzoek naar materialen tot tien keer sneller te maken, variërend van CO2-opvang tot batterijtechnologie.

“Materialen vormen de kern van alles wat we ondernemen in onze maatschappij. Nieuwe materialen zijn dus cruciaal voor het oplossen van grote sociale vraagstukken,” aldus medeoprichter en technologiedirecteur Max Welling van CuspAI. Hij is overtuigd dat kunstmatige intelligentie een sleutelrol kan spelen in het versnellen van de ontwikkeling van geschikte materialen voor onder andere de absorptie van CO2 uit de lucht.

Op een bijeenkomst van het SustainaLab in het Science Park op donderdag 11 september, vertelde AI-expert Welling, die ook hoogleraar is aan de Universiteit van Amsterdam, waar CuspAI het verschil maakt.

Het bedrijf, dat hij met de Britse chemicus en quantumexpert Chad Edwards heeft opgericht, bestaat pas anderhalf jaar. Tijdens zijn toespraak deelde Welling terloops mee dat CuspAI een dag voor de lezing aankondigde een indrukwekkende 100 miljoen dollar aan nieuwe financiering te hebben opgehaald, wat het bedrijf op een geschatte waarde van 520 miljoen dollar brengt. “We kunnen nu verder uitbreiden,” zei hij.

130 miljoen dollar aan groeifinanciering

Het jonge bedrijf heeft al snel de aandacht van durfkapitalisten getrokken. Enkele maanden na de oprichting, medio 2024, wist CuspAI zich al te verzekeren van 30 miljoen dollar aan financiering. Inmiddels is dat bedrag opgelopen tot een totaal van 130 miljoen dollar, ruim 110 miljoen euro.

Dit kapitaal wordt onder andere ingezet om het platform te schalen, dat intensieve rekenkracht en dus veel datacentercapaciteit vereist. Daarnaast is er geld nodig voor het uitbreiden van databases en operationele activiteiten.

Hoewel het hoofdkantoor en de juridische zetel zich in Cambridge bevinden, is de vestiging in Amsterdam op het Science Park volgens Welling de grootste hub. De startup heeft ook kantoren in Berlijn, Tokio, Edinburgh en Lausanne en telt in totaal ongeveer dertig medewerkers.

Onder de investeerders bevinden zich grote partijen, zoals de Amerikaanse durfkapitalist New Enterprise Associates, het staatsinvesteringsfonds Temasek uit Singapore, de investeringstak van NVentures van chipfabrikant Nvidia en Durk Kingma, medeoprichter van OpenAI.

De adviesraad van CuspAI bevat enkele prominente namen, waaronder de Brits-Canadese cognitieve psycholoog en informaticus Geoffrey Hinton, die een Nobelprijs ontving voor zijn werk in AI, en Yann LeCun, hoofdwetenschapper artificial intelligence bij Meta.

Nieuwe materialen zijn essentieel

Welling werd geïnspireerd om bij te dragen aan de grote uitdagingen van klimaatverandering nadat hij rapporten las die aantoonden dat we, zelfs met een aanzienlijke vermindering van broeikasgasemissies deze eeuw, nog veel werk moeten verzetten om historische CO2-emissies te verwijderen uit de atmosfeer.

Het hoofddoel van CuspAI is het automatiseren van het materiaalonderzoekproces, zodat veelbelovende nieuwe materialen veel sneller kunnen worden geïdentificeerd. AI zou de onderzoekscyclus met een factor tien moeten versnellen, met een succespercentage van 90% in het identificeren van nieuwe, nuttige materialen.

“Traditioneel chemisch onderzoek doorloopt een cyclus die begint met literatuurstudie, gevolgd door een onderzoeksvoorstel voor het ontwerpen van nieuwe moleculen, experimenten, analyse van de resultaten en tenslotte het zoeken naar verbeteringen en nieuwe varianten. Dit is een tijdrovend proces. Met CuspAI willen we dit proces drastisch versnellen door het grotendeels te automatiseren,” legt Welling uit.

Zijn menselijke wetenschappers dan overbodig? Volgens de AI-specialist nog niet: “Op veel punten is er nog menselijke interventie nodig om het AI-platform te sturen.”

Moleculaire simulaties

Het platform van CuspAI bestaat uit verschillende AI-toepassingen die elk specifieke taken binnen de onderzoekscyclus uitvoeren. Een belangrijk onderdeel is een generatief AI-programma (een groot taalmodel) dat met chemische data van het hele internet is getraind om kandidaten voor nieuwe materialen te selecteren en simulaties van nieuwe moleculen te creëren.

“Je moet het wel specifieke instructies geven over wat het moet doen en in welk domein het moet zoeken. Het is geen vervanging voor een traditionele wetenschapper,” zegt Welling.

De ‘chemisch bewuste’ AI-vraagbaak kan volgens Welling nog veel effectiever worden als deze toegang krijgt tot data van gespecialiseerde wetenschappelijke tijdschriften van uitgevers. Hierover zijn al gesprekken gaande met CuspAI.

Zodra een structuur voor een mogelijk nieuw materiaal is gegenereerd, heeft CuspAI ook specifieke toepassingen ontwikkeld voor het voorspellen en evalueren van belangrijke eigenschappen van dat materiaal.

Het team van CuspAI heeft zich specifiek gericht op zogenoemde metal organic frameworks (MOF’s), poreuze structuren die geschikt zijn voor het binden van CO2. “Er zijn miljoenen mogelijkheden voor de exacte vorm van deze structuren. Met AI kun je veel sneller veelbelovende kandidaten selecteren. We hebben nu bijvoorbeeld een vijftal MOF’s ontworpen die daadwerkelijk getest kunnen worden,” legt Welling uit.

Batterijen, bioplastics en kernfusie

Het onderzoeksteam van CuspAI heeft zich niet alleen gericht op materialen voor CO2-opslag, maar ziet ook grote mogelijkheden voor verbeteringen van materialen gebruikt in batterijen, biologisch afbreekbare plastics, halfgeleiders en kernfusie.

CuspAI biedt partners de mogelijkheid om het platform in te zetten om hun eigen onderzoekscycli te versnellen. Zo heeft de startup onlangs een samenwerkingsverband gesloten met het chemiebedrijf Kemira voor de ontwikkeling van materialen die PFAS uit vervuild water kunnen verwijderen.

Deze brede toepasbaarheid van het platform is waarschijnlijk ook een belangrijke reden waarom grote investeerders snel hebben besloten om meer dan 100 miljoen euro in het nog jonge bedrijf te investeren.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op Change Inc., het platform voor duurzaam nieuws in het bedrijfsleven.