77 onthoofde skeletten ontdekt: Mysterieus 7000 jaar oud Steentijd dorp blootgelegd!

Een Raadselachtige Vondst

Archeologen staan voor een groot raadsel na de vondst van 77 hoofdloze skeletten op een Steentijd begraafplaats in Slowakije, volgens een macaber onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift The Proceedings of The Prehistoric Society.

“We moeten ervan uitgaan dat deze praktijken ingebed waren in betekeniscontexten die volledig verschillen van die van moderne samenlevingen,” zei hoofdauteur Martin Furholt, een professor in archeologie aan de Universiteit van Kiel, in een verklaring, zoals gerapporteerd door Popular Mechanics.

De griezelige ontdekking dateert uit 2022, toen archeologen een 7.000 jaar oude nederzetting nabij Vrable opgroeven die toebehoorde aan de Bandkeramische cultuur (LBK), een van de vroegste landbouwgemeenschappen in Europa.

Deze specifieke neolithische site was groter en complexer dan zijn tegenhangers, met 350 huisplattegronden, waarvan ongeveer 80 bewoond waren op het hoogtepunt van de samenleving.

Maar de site herbergde ook een duister geheim. Tijdens het onderzoek stuitten de wetenschappers op een macabere scène – 78 skeletten opgestapeld op elkaar.

Alle lichamen misten een hoofd, behalve het skelet van een kind dat opmerkelijk genoeg tussen de volwassenen was geplaatst.

Archeologen gingen aanvankelijk uit van de veronderstelling dat de bewoners van het graf, die kort na hun dood werden begraven, slachtoffers moesten zijn geweest van een gewelddaad, zoals oorlog of mensenoffer.

“Het lijkt misschien logisch om een ​​massamoord met mensenoffers aan te nemen, misschien zelfs in verband met magische of religieuze ideeën,” opperde Maria Wunderlich, projectleider aan de Universiteit van Kiel, in 2023.

Maar na onderzoek van de resten concludeerden Furholt en zijn team dat de onthoofde skeletten niet het resultaat waren van een massaslachting, maar eerder van een mysterieus ritueel waarvoor we de context missen.

Ten eerste suggereerden de markeringen op de skeletten dat de schedels niet willekeurig waren afgehakt met botte instrumenten, maar zorgvuldig waren verwijderd met scherpe werktuigen, merkten onderzoekers op.

“De kenmerken tonen duidelijk een opzettelijke manipulatie van de lichamen,” merkte Katharina Fuchs, een biologisch antropoloog aan de Universiteit van Kiel, op.

Bovendien vonden de forensische onderzoekers geen kaakbeenderen in de opslagplaats, wat erop wijst dat de daders de gehele kop zorgvuldig verwijderden om deze intact te houden.

De vondst van wervels in de buurt van een slootwand suggereerde verder dat deze met zorg waren verwijderd na de onthoofding.

Deze bewijsstukken leidden tot verschillende theorieën, variërend van hoofdenjachtpraktijken tot, misschien wel het meest opvallend, een traditie bedoeld om voorouders of godheden te eren.

Omdat hoofdloze begravingen wijdverbreid waren in neolithisch Europa, concludeerden onderzoekers dat deze post-mortem onthoofdingen een gevestigd gebruik waren.

Furholt zei dat het interpreteren van deze praktijken uitdagend blijft omdat ze geworteld zijn in geloofssystemen die drastisch verschillen van die van moderne samenlevingen.

Onderzoekers hopen dat verdere analyses van de skeletten en de artefacten die bij hen zijn begraven, licht zullen werpen op de relaties tussen de individuen en andere aspecten van dit post-mortem ritueel.

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