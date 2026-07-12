Op maandag heeft de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) de kandidaten aangekondigd voor de VSCD Dansprijzen 2026. Deze prijzen, bekend als de Zwanen en Jonge Zwanen, eren de meest indrukwekkende dansvoorstellingen en -prestaties van het afgelopen seizoen. De uitreiking vindt plaats tijdens het Nederlandse Dansdagen Gala op 2 oktober in het Theater aan het Vrijthof te Maastricht.

Sinds 1983 deelt de VSCD de Dansprijzen uit in vier categorieën: de Zwanen voor de meest indrukwekkende dansproductie en dansprestatie van het seizoen, en de Jonge Zwanen voor de meest indrukwekkende jeugddansproductie en -prestatie. De winnaars krijgen een bronzen beeldje, ontworpen door choreograaf en beeldend kunstenaar Toer van Schayk.

Genomineerden voor de Zwaan voor meest indrukwekkende dansproductie 2026

JOHNNY door 155 en Werkplaats Walhalla

WAXES door Sarah Baltzinger & Isaiah Wilson (Scapino Ballet Rotterdam)

Deep Time door Astrid Boons

Genomineerden voor de Zwaan voor meest indrukwekkende dansprestatie 2026

Malick Cissé voor zijn optreden in FRANK door Cherish Menzo (GRIP & Theater Utrecht i.s.m. Dance On Ensemble)

Jungyoon Kim voor haar optreden in WAXES door Sarah Baltzinger & Isaiah Wilson (Scapino Ballet Rotterdam)

Tyrone Menig voor zijn optreden in A Fine Mess door Marco Gerris & Jakop Ahlbom (ISH Dance Collective, Jakop Ahlbom Company & DeLaMar)

De VSCD Dansjury bestaat dit seizoen uit Simone Kratz (artistiek directeur Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede), Wendy Lubberding (recensent, journalist, redacteur), Mitchell-Lee van Rooij (voormalig danser, senior marketeer Korzo Den Haag, adviseur Fonds Podiumkunsten), Julie Vegter (programmeur dans Vondelpark Openluchttheater en redactieraad Julidans), Dave Schwab (hoofd programmering Theater Rotterdam), Lynn Bartels (voormalig danser, programmeur, dramaturg) en Andrey Grekhov (artistiek directeur Stichting Sample Culture en Emoves).

Genomineerden voor Jonge Zwaan meest indrukwekkende jeugddansproductie 2026

LiCHT (2+) door Gaia Gonnelli (Dadodans)

Klop Klop Boem Boem (4+) door Josephine van Rheenen (De Dansers)

Zeg maar dag (4+) door Art Wutthinan Srisayam & Sara Giampaolo (Maas theater en dans)

Genomineerden voor Jonge Zwaan meest indrukwekkende jeugddansprestatie 2026

Ensemble Oxygen voor The Rise door Jennifer Romen (Oxygen & Senf Theater)

Andrea Beugger voor haar rol in POR (6+) door Piet van Dycke & Jonas Vermeulen (dOFt)

Ciara Hiwat voor haar rol in KABITENI (14+) door Lloyd Marengo (Lloydscompany)

De VSCD Jeugddansjury bestaat uit Liesbeth Wildschut (danswetenschapper), Erik Kaiel (artistiek coördinator Theater Rotterdam, choreograaf), Janneke Schmeitz (programmeur en coördinator van het schrit_tmacher Festival), Eline van der Stoep (programmeur en marketeer jeugd- en jongerentheater Theater Zuidplein), Sanne Berger (programmeur & coördinator educatie Theater de Parade Den Bosch), Jasper van Luijk (artistiek leider en choreograaf SHIFFT), Marjorie Boston (programmeur De Schuur Haarlem, directeur Rightaboutnow Inc, tutor DAS Theatre en directeur Rightaboutnow Inc.)