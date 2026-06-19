Cultuursector Actie: Eigen Klimaataanpak in de Maak!

Initiatief voor een Burgerberaad in de Cultuursector

Dit najaar organiseert de Nederlandse cultuur- en creatieve industrie een uniek burgerberaad, gericht op de klimaatuitdagingen specifiek binnen deze sector. Het initiatief, genaamd Cultuurberaad, zal 75 willekeurig gekozen cultuurprofessionals samenbrengen om te discussiëren over de invloed van kunst en cultuur op de klimaatverandering. De campagne om deelnemers te werven is onlangs van start gegaan.

Cultuurprofessionals worden uitgenodigd zich aan te melden via een speciale website om kans te maken deel uit te maken van het Cultuurberaad. Uit de inschrijvingen worden 75 deelnemers geloot, afkomstig uit diverse beroepen, disciplines en regio’s. Deze groep komt tussen september en november 2026 vier keer bijeen.

Gedurende deze bijeenkomsten zullen de deelnemers leren, overleggen en adviseren volgens de methodiek van een burgerberaad. Ze worden hierbij ondersteund door moderators en geïnformeerd door experts op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en cultuur. Aan het eind van de sessies zal de groep aanbevelingen opstellen die de cultuursector een ‘betekenisvolle en positieve rol laten spelen in de aanpak van klimaat- en milieuproblemen, met oog voor zowel mogelijkheden als uitdagingen’.

In begin december zullen deze aanbevelingen worden gepresenteerd aan de gehele sector en vervolgens dienen als basis voor een klimaatconvenant voor de cultuur. Hiermee streeft de sector ernaar zich te positioneren als een ‘serieuze en inspirerende partner’ in klimaatkwesties en verbindt ze zich aan afspraken die de duurzaamheid van culturele producties bevorderen.

‘Het Cultuurberaad is een vernieuwende aanpak van het burgerberaad concept, waarbij niet de algemene bevolking, maar een specifieke sector bijeenkomt’, vertelt mede-initiatiefnemer Maurice Seleky. ‘Burgerberaden hebben recent bewezen effectieve besluitvormingsinstrumenten te zijn voor complexe vraagstukken, inclusief klimaatproblematiek. Ze zijn in staat om breed draagvlak te creëren, polarisatie te verminderen en sneller tot lange termijn beleidsvoorstellen te komen. Het is een aanvullende manier om democratie te beoefenen rond dringende maatschappelijke issues.’

Het Cultuurberaad is opgezet door vijftien organisaties waaronder de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Het initiatief wordt financieel ondersteund door zeventien partijen, waaronder het Cultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten en de gemeenten Amsterdam en Den Haag.

Ambassadeurs van de Cultuurberaadcampagne zijn bekende figuren zoals actrice Carice van Houten en Marleen Stikker, oprichter en directeur van Waag Futurelab.

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