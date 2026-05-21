Internationale Dansfestivals: Beleid Moet Globalisering Omarmen

De Rol van Internationale Dans in Nederlands Cultuurbeleid

De integratie van internationale dans in de Nederlandse culturele infrastructuur is essentieel en dient prominent aanwezig te zijn in de beleidsvoering van de overheid. Dit stellen drie prominente internationale dansfestivals en vijf vooraanstaande BIS-dansgezelschappen in een gezamenlijke oproep aan minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De notitie Dans, een grenzeloze kunstvorm, geïnitieerd door Julidans, schrit_tmacher en het Holland Dance Festival, is eveneens ondertekend door de vijf toonaangevende dansgezelschappen binnen de Culturele Basisinfrastructuur: Nederlands Dans Theater, Scapino Ballet Rotterdam, Het Nationale Ballet, Introdans en Club Guy & Roni.

Zij brengen onder de aandacht van de minister dat de internationale invulling van dansprogramma’s momenteel ernstige financiële druk ondervindt. Verschillende organisaties en festivals die internationaal actief zijn, hebben aanzienlijke financiële steun verloren. Zo miste Julidans een belangrijke bijdrage van het Fonds Podiumkunsten, en kwalificeerde het Holland Dance Festival niet langer voor een meerjarige subsidie van datzelfde fonds. Jeugddansgezelschap De Stilte zag zijn positie binnen de Basisinfrastructuur verdwijnen. Daarnaast bezuinigt de regering geleidelijk aan 3,5 miljoen euro op subsidies voor internationale optredens, tours en artistieke uitwisselingen.

‘In de komende periode moet dit beter worden aangepakt, ook om de kwaliteit van de dans in Nederland te verbeteren’, aldus de festivals en gezelschappen in hun bericht aan de minister. Zij benadrukken dat internationalisering expliciet erkend moet worden als een fundamentele functie:

De bloeiende Nederlandse danssector heeft zich kunnen ontwikkelen door constant in connectie te staan met de wereldwijde dansscene, open te zijn voor nieuwe invloeden en ontwikkelingen. Deze dynamiek vergt zorgvuldige aandacht en mag niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Het is cruciaal dat deze verbinding met en openheid naar het internationale dansveld niet alleen behouden blijft, maar ook wordt verdiept en versterkt.

Specifiek vragen zij de minister om:

Internationale dans expliciet te benoemen als onderdeel van de uitgangspunten voor de volgende kunstenplanperiode

Voldoende financiële middelen te reserveren en specifiek te bestemmen voor internationale dansprogramma’s en coproducties, mede gezien de brede (economische) impact van danspresentaties, zowel nationaal als internationaal.

Internationale netwerkfuncties van Nederlandse instellingen zoals festivals, dansgezelschappen, onderwijsinstellingen en individuele danskunstenaars te ondersteunen.

Deze brief dient als een aanvulling op de aanbevelingen over internationalisering die eerder die week door een brede vertegenwoordiging van de sector aan de minister werd gepresenteerd.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post