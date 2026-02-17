Roni Haver en Guy Weizman bekroond: Ontvangen prestigieuze Jirí Kylián Ring voor dansimpact!

Uitreiking Jiří Kylián Ring tijdens Holland Dance Festival

Roni Haver en Guy Weizman van Club Guy & Roni mochten vanavond in Amare, tijdens de opening van het Holland Dance Festival, de prestigieuze Jiří Kylián Ring in ontvangst nemen. Deze onderscheiding erkent hun invloedrijke bijdrage aan de dans in Nederland en daarbuiten, alsook hun vernieuwende benadering van interdisciplinair theater. Tijdens dezelfde ceremonie werd Hans Knill geëerd met de allereerste Kylián Honorary Award vanwege zijn cruciale rol in de loopbaan van Kylián.

Deze prijsuitreiking vormde voor Guy en Roni de tweede erkenning binnen een jaar; eerder ontvingen zij de Gouden Zwaan van de VSCD Dansjury. Deze oeuvreprijs wordt toegekend aan dansmakers die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de dans gedurende hun carrière.

Toespraak en lof

Paul Bronkhorst, die tot maart 2024 de directeur van Omscholing Dansers Nederland is en in 2024 zelf de Jiří Kylián Ring won, reikte het ereteken uit aan het duo. Hij prees in zijn toespraak hun ‘professionele rebellie’:

Al bijna 25 jaar vormen zij een team binnen hun eigen club, waarbij hun samenwerking opvalt door zijn veelzijdigheid. Hun projecten zijn vernieuwend en gedurfd, waarbij ze de geijkte paden vermijden. Deze professionele rebellie geeft hun werk een uniek karakter. Opmerkelijk is hun neiging om de samenwerking aan te gaan met andere kunstdisciplines, wat resulteert in opvallende en bijzondere creaties.

De Jiří Kylián Ring, die sinds 2006 bestaat en oorspronkelijk aan Kylián zelf werd uitgereikt, is een initiatief van Leontien Wiering en Samuel Wuersten. Deze onderscheiding wordt overgedragen aan een kunstenaar die, net zoals Jiří Kylián, geldt als een inspirator en vernieuwer binnen de danswereld.

Ontwerp en betekenis van de ring

De ring, ontworpen door Hans Appenzeller, bestaat uit een set van 14 ringen, waarbij elke ring staat voor een letter van de prijs. De ringen rusten op een ringmaatstok en variëren in grootte. De ontvanger mag een passende ring kiezen die hij of zij mag houden bij het doorgeven van de prijs. De Jiří Kylián Ring gaat gepaard met een financiële bijdrage van vijfduizend euro van de Kylián Foundation.

Na de uitreiking spraken Roni en Guy hun dank uit voor het gebaar van Bronkhorst en hun respect voor Jiří Kylián, wiens werk volgens hen een invloed heeft op generaties van dansers en publiek. Zij benadrukten de vernieuwende en ongecompromitteerde artistieke visie van Kylián, die menselijke kwetsbaarheid centraal stelt.

Volgens hen weerspiegelt deze traditie zich in de ring; niet alleen als een object, maar als een ruimte van gedeelde verantwoordelijkheid en voortdurende dialoog binnen de kunstvorm.

Hans Knill ontvangt Kylián Honorary Award

Hans Knill, die samen met Kylián tot 1977 codirecteur was van het Nederlands Dans Theater, is de eerste ontvanger van de Kylián Honorary Award. Deze prijs erkent een persoon die diep verbonden is met Kyliáns werk en een significante bijdrage heeft geleverd aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Net als de ring, omvat deze onderscheiding een geldbedrag van vijfduizend euro en een speciaal gemaakt sculpturaal kunstwerk door de Nederlandse kunstenaar Dave van Wijngaarden.

