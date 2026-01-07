De Winterkaravaan, het festival dat zich focust op nieuwe locatietheaterproducties, heeft recent de Culturele Prijs van het Cultuurfonds Noord-Holland in ontvangst mogen nemen. Deze onderscheiding werd uitgereikt tijdens de start van de tiende editie van dit jaarlijkse festival, dat plaatsvindt in het pittoreske Noordeinde in Noord-Holland. Aan deze prijs is een bedrag van 15.000 euro verbonden, die vrij besteed mag worden, plus een kunstwerk van de hand van Jelmer Reus.

Arthur van Dijk, de commissaris van de Koning in Noord-Holland en tevens voorzitter van het Cultuurfonds Noord-Holland, benadrukte tijdens de prijsuitreiking de hoge kwaliteit van de voorstellingen die de Winterkaravaan kenmerken. Hij sprak ook zijn waardering uit voor het vermogen van het festival om nieuw talent te herkennen en te ondersteunen. ‘Deze prijs is een erkenning van de artistieke en maatschappelijke impact van Karavaan en hun unieke rol binnen het culturele landschap,’ aldus Van Dijk.

De Culturele Prijs Noord-Holland wordt elk jaar toegekend aan een individu, groep of organisatie die een bijzondere bijdrage levert aan cultuur, amateurkunst of natuurbehoud in de regio. Voorgaande ontvangers van deze prijs zijn onder meer performer Perry Gits in 2021 en het Bijlmer Parktheater in 2016.

Elk jaar tijdens de Winterkaravaan presenteren drie nieuwe makers of collectieven hun korte, nieuwe producties op verschillende locaties in een steeds wisselende plaats binnen Noord-Holland. Bezoekers volgen een route langs drie voorstellingen en kunnen vooraf of nadien genieten van een gemeenschappelijke maaltijd.

Ilse van Dijk, directeur van het festival, toonde zich vereerd met deze waardering. ‘Sinds we in 2016 besloten ons in de regio Alkmaar te vestigen en ons te richten op maatschappelijk betrokken theater op locatie, was het opzetten van een talentontwikkelingsprogramma een logische stap. We wilden de stemmen van jonge generaties versterken en hun visies op de wereld en specifieke thema’s delen met het brede publiek in Noord-Holland-Noord. Na tien jaar Winterkaravaan hebben we 108 jonge makers aangetrokken om locatietheater te creëren in deze regio,’ aldus Van Dijk.

Collectieven zoals Collectief Blauwdruk, Collectief Aqueerius en Collectief MAMM zetten eerder hun eerste stappen op het festival. Dit jubileumjaar presenteren Isabel Schoonbeek, Joshua Polvliet en Alexandra Loembé hun creaties. Het festival loopt nog tot en met 30 december.