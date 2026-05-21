Afgestudeerde lanceert enorm €80 miljoen fonds: Investeer nu in startups van Delft tot Amsterdam!

Graduate Ventures, het investeringsinitiatief opgezet door oud-studenten van de universiteiten in Rotterdam en Delft, breidt nu uit over heel Nederland, te beginnen in Amsterdam, Eindhoven en Wageningen. Dit gaat gepaard met de lancering van een nieuw fonds van 80 miljoen euro. “We vormen een schakel tussen de academische wereld en de ondernemersgeest.”

Het model van Stanford heeft ook in Nederland zijn vruchten afgeworpen, zoals Graduate Ventures laat zien. Dit fonds, opgericht door Frans van Houten, Michiel Muller, Menno Antal en andere voormalige studenten van de TU Delft, Erasmus Universiteit en Erasmus MC, investeert al vijf jaar in (soms zeer jonge) startups van voornamelijk wetenschappers en alumni. Onlangs werd de Delftse quantum-startup FrostByte de tachtigste investering.

Een pre-seedfonds, gefinancierd door donaties van alumni, investeert bedragen tot 75.000 euro. Voor startups die zich in een latere fase bevinden, is er momenteel een seedfonds van 50 miljoen euro beschikbaar dat investeringen tot 2 miljoen euro doet, en zelfs meer in volgende financieringsrondes. De Delftse spin-out QuantWare, ooit de eerste investering uit dit fonds, haalde vorige week nog 152 miljoen euro op bij internationale investeerders en ook bij Graduate Ventures.

Valorisatie als een trein

“QuantWare is werkelijk een perfect voorbeeld van onze aanpak”, vertelt managing partner Auke van den Hout. “We zouden graag meer van zulke bedrijven zien: ondernemingen die vanuit de academische wereld zijn gestart, een tijd door ons zijn ondersteund en vervolgens door nieuwe investeerders worden overgenomen. We zitten vrij vooraan in dat proces.”

De 4 miljoen die vanuit het pre-seedfonds is geïnvesteerd, heeft al geleid tot 40 miljoen aan vervolginvesteringen, stelt Van den Hout. Maar minstens zo belangrijk is de ondersteuning aan ondernemers door een inmiddels meer dan 200 alumni tellend netwerk. Deze alumni doneren en investeren niet alleen hun geld, maar bieden ook hun expertise en netwerken aan, of fungeren als coach.

“Ons netwerk kan wetenschappers, die vaak sterk zijn in hun domein, onder andere helpen met marktgericht denken. Hoe regel je internationale patenten? Hoe zet je een verkoopnetwerk op in Duitsland? Hoe bereid je je voor op een volgende investeringsronde?”

Wetenschap omzetten in business

Dit is precies de interactie tussen alumni, hun alma mater en de nieuwe generatie ondernemers die je ziet in Stanford en MIT, en die Graduate Ventures (tot voor kort bekend als Graduate Entrepreneur Fund) ook in Nederland wilde realiseren.

Tot nu toe heeft het zesde studententeam zich kunnen verdiepen in het ondernemerschap en het investeren in startups. Er is een Graduate Ventures-platform dat de vragen en verzoeken van ondernemers koppelt aan de juiste alumni. Regelmatig zijn er bijeenkomsten waar alumni en ondernemers netwerken, of waar kleine groepjes startups over hun uitdagingen sparren.

Het model draait nu vijf jaar succesvol en draagt bij aan iets waar de academische wereld in Nederland al lang naar streeft: kennisvalorisatie. Onderneming maken van wetenschap. “Dat vereist veel meer dan alleen geld,” zegt Van den Hout. “Het vraagt om een cultuurverandering waarin ondernemerschap een belangrijk onderdeel is. Het vertalen van een patent naar een startup, en die startup vervolgens naar een scale-up brengen. Nederland heeft hier een uitdaging, en die pakken we aan met ons ervaringsnetwerk.”

Nationale uitbreiding van Graduate Ventures

Waarom zou je je beperken tot Rotterdam en Delft? Naarmate Van den Hout en zijn team meer alumni en wetenschappers aan het ondernemen kregen, meldden ook universiteiten uit andere steden zich. Wageningen sloot zich dit voorjaar aan, en deze week werd bekend dat ook Amsterdam (UvA, VU en Amsterdam UMC) en Eindhoven volgen. “Ze willen toegang tot een netwerk dat hen kan helpen om onderzoek naar de markt te brengen.”

Graduate Ventures breidt verder uit in het land, want Van den Hout heeft ook contact met de Universiteit Twente. “Dan hebben we alle technische universiteiten aan boord, en dekken we de domeinen af waarin we investeren. Deeptech uit de TU’s, Wageningen verdiept het thema klimaat en landbouw, Amsterdam UMC en straks Twente versterken health tech en de UvA en VU zijn sterk in software en AI, wat past bij digital tech.”

Cultuurverschil met universiteiten

Al deze universiteiten worden partner en stappen in via hun eigen universiteitsfondsen. “Hierdoor kan een alumnus uit bijvoorbeeld Wageningen bij zijn donatie aangeven dat het geld alleen bestemd is voor startups uit die stad.”

Via de universiteiten komt Graduate Ventures in contact met een nieuwe groep alumni en krijgt het zicht op veelbelovende spin-outs die eraan komen. “We hebben geleerd dat je dicht bij de universiteiten moet blijven. We hebben regelmatig overleg met de KTO’s, de knowledge transfer offices.”

Deze landelijke uitrol leidt echter niet tot een grote organisatie waarin al deze universiteiten ook inspraak hebben, verzekert de fondsmanager. “Anders is het onmogelijk om snel te handelen en tempo te maken. Je moet bij valorisatie veel opties proberen en natuurlijk gaat een deel fout. Universiteiten zijn van nature voorzichtig en dat is ook goed. Dat cultuurverschil hebben we de afgelopen jaren wel gemerkt.”

Studenten schrijven investeringsvoorstellen

Graduate Ventures heeft nu 10 teamleden en een even groot studententeam. Door de uitbreiding gaan vooral in meer steden studenten aan het werk. In Amsterdam wordt het studenten-startupfonds ASIF onderdeel van Graduate. In Eindhoven geldt hetzelfde voor Round One Ventures, het fonds dat is verbonden aan de TU Eindhoven.

“Deze studenten doen het voorbereidend werk in het pre-seedfonds,” legt Van den Hout uit. “Ze schrijven een serieus investeringsvoorstel, waarvoor ze met allerlei experts uit het netwerk gaan praten, die hun mening geven. Dat voorstel wordt vervolgens beoordeeld door een professionele investeringscommissie. De studenten nemen dus niet zelf de beslissing.”

Van de zestig oud-studenten die dit traject hebben doorlopen, zijn er meerdere ondernemer geworden. Anderen kwamen terecht bij risicokapitaalfondsen en een enkeling vertrok naar Silicon Valley. Wat Van den Hout opvalt: “Je ziet zo’n 22-jarige student binnenkomen, groen als gras. Die leert het vak en ziet heel veel startups. En ze vertrekken met de vraag: welk bedrijf ga ik zelf opzetten? Dat vind ik prachtig om te zien.”

Tweede fonds van 80 miljoen

Parallel aan de geografische uitbreiding is onlangs de fondsenwerving gestart voor een tweede seedfonds van 80 miljoen euro – aanzienlijk groter dan het huidige fonds van 50 miljoen. Maar de kern van de investeerdersbasis blijft particulier.

“Dat willen we echt zo houden,” benadrukt Van den Hout. “Het is een arbeidsintensief model om op te zetten, want je moet al die mensen steeds individueel blijven interesseren. Maar dat is tegelijkertijd onze kracht, hè? We verviervoudigen ons netwerk.”

Wat betreft de vroegefaseinvesteringen; dat zullen er straks honderden zijn. “Toen we dit vijf jaar geleden begonnen, was het nog een belofte, maar nu kunnen we laten zien dat het werkt. Onze bedrijven doen het goed, ons seedfonds bevindt zich nog in de investeringsfase maar behoort tot het kwart best presterende fondsen in de EU en we hebben een zeer actieve gemeenschap van alumni die echt meehelpt. Dat zeggen de oprichters van startups ook: veel vc’s beloven je hulp, maar wij maken het waar.”

