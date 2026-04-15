Thomas Spijkerman Nieuwe Artistiek Leider: Grote Veranderingen bij Toneelschool & Kleinkunstacademie Amsterdam!

Thomas Spijkerman nieuwe artistiek leider ATKA

Met ingang van het nieuwe academische jaar zal Thomas Spijkerman de artistieke leiding op zich nemen van de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie (ATKA). Spijkerman, die sinds 2016 verbonden is aan de opleiding als kernteamdocent, neemt het stokje over van Yvette Fijen, die met pensioen gaat.

Over de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie

De Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie biedt een vierjarige bacheloropleiding Theater aan, die deel uitmaakt van de Academie voor Theater en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Spijkerman, geboren in 1985, is zelf afgestudeerd aan deze opleiding in 2008, waar hij zich toelegde op het creëren van theater en muziektheater. Tijdens zijn laatste studiejaar richtte hij het muziektheatergezelschap Circus Treurdier op, dat bekend staat om zijn unieke combinatie van melancholie, absurdisme en muzikale poëzie, en vormt zo een geheel eigen theatervorm. Spijkerman had een sterke focus op innovatie en ondernemerschap, en streefde ernaar de conventionele grenzen van de podiumkunsten te verleggen en te vernieuwen.

Na zijn tijd bij Circus Treurdier heeft Spijkerman gewerkt als regisseur, producent en schrijver voor verschillende projecten. Hij was artistiek leider van het tijdelijke masterprogramma ‘Reinventing Daily Life’ aan het Sandberg Instituut en vanaf 2020 medeoprichter en eigenaar van productiehuis Heelal BV. Zijn rol als kernteamdocent bij de ATKA sinds 2016 stelde hem in staat studenten te begeleiden in hun eigen projecten en hen te onderwijzen in aspecten zoals theatermaken en ondernemerschap.

Spijkerman volgt Yvette Fijen op, die de afgelopen tien jaar de functie van artistiek leider bekleedde. Oeds Westerhof, de directeur van de Academie voor Theater en Dans, merkte op dat Fijen de ATKA op indrukwekkende wijze een nieuw profiel heeft gegeven. Met Spijkerman aan het roer kiest de opleiding voor continuïteit in het toneel- en kleinkunstonderwijs en geeft het tegelijkertijd met vertrouwen de leiding door aan een nieuwe generatie makers met een frisse kijk op het vak.

Spijkerman zelf uitte zijn enthousiasme over zijn nieuwe rol: “Ik ben enorm trots op deze aanstelling. Ik zie uit naar de samenwerking met andere opleidingen en professionals in het veld, en om samen een nieuwe generatie podiumkunstenaars te ondersteunen bij het vinden van hun eigen plaats in de wereld van de podiumkunsten.”

