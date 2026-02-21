Actieplan voor sterkere podiumkunsten: Vlaanderen en Nederland slaan handen ineen!

Actieplan gelanceerd voor betere ondersteuning van Vlaams-Nederlandse samenwerking in de podiumkunsten

Culturele organisatoren, ontwikkelaars en creatievelingen uit Vlaanderen en Nederland hebben de handen ineengeslagen om overheden en financiële instellingen aan te sporen de samenwerking over de grenzen heen structureel te verbeteren. Ze presenteren hiervoor vandaag een gedetailleerd actieplan.

Deze oproep is het resultaat van uitgebreide gesprekken binnen de sector tijdens het TheaterFestival in Vlaanderen en het Nederlandse Theater Festival. Deze gesprekken toonden aan dat er een sterke wil is om samen te werken, echter stuiten vele initiatieven op structurele barrières. Ondanks de culturele verwantschap, opereren Vlaanderen en Nederland binnen verschillende systemen qua financiering, organisatie en infrastructuur. Dit leidt tot financiële ongelijkheden, extra kosten voor internationale tours, administratieve complexiteit en een beperkte zichtbaarheid, waardoor veel projecten niet verder komen dan een eenmalige productie en waardevolle samenwerkingsverbanden verloren gaan.

Het vandaag onthulde ‘Actieplan voor versterkte Vlaams-Nederlandse samenwerking in de podiumkunsten’ biedt verschillende aanbevelingen voor zowel overheidsbeleid als voor directe acties binnen de sector zelf:

1. Benadruk het belang van grensoverschrijdende samenwerking

Overheden moeten in hun beleid en communicatie de cruciale rol van Vlaams-Nederlandse samenwerking voor de artistieke ontwikkeling, publieksbereik en duurzaamheid van de sector sterk onderstrepen.

2. Aanbevolen praktijken voor de sector

Voor gezelschappen:

• Zet in op langdurige relaties met een select aantal locaties, gebaseerd op vertrouwen, publieksopbouw en lokale verankering.

• Ga meer samenwerkingen aan in de vorm van coproducties, die duurzamer zijn dan het zoeken naar een markt voor een standaard tour.

• Maak gebruik van Vlaams-Nederlandse teams (inclusief casting) om de herkenbaarheid bij publiek en boekers te vergroten.

• Gebruik residenties en ontwikkelingsprogramma’s als een duurzame manier voor het opzetten van tours en coproducties.

Voor presentatieplekken en festivals:

• Ontwikkel een netwerk van meerdere podia om kosten te reduceren, gezamenlijke marketing te voeren en de kans op persaandacht te vergroten.

• Benut festivals als internationale showcase en als toegankelijke ontmoetingsplek voor programmeurs, kunstenaars en publiek.

3. Aanbevolen acties voor overheden en fondsen

De sector bepleit een gezamenlijke inzet om structurele hindernissen te verwijderen, onder meer door:

• het oprichten van een gezamenlijk fonds of structurele fondssamenwerking voor Vlaams-Nederlandse coproducties;

• financiële prikkels voor netwerkvorming en grensoverschrijdende tours;

• versoepeling en afstemming van administratieve regelgeving, zoals richtlijnen en de juridische en fiscale kaders rondom non-profitorganisaties en vestigingsplaats.

De festivals Het TheaterFestival (Vlaanderen), het Nederlands Theater Festival en De Brakke Grond zetten zich sinds 2023 actief in onder de hashtag #LageLandenLiefde voor het bevorderen van de uitwisseling en samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse podiumkunsten. De voordelen van deze grensoverschrijdende samenwerking zijn volgens hen omvangrijk. Een groter afzetgebied maakt langere speelreeksen mogelijk, wat leidt tot economische efficiëntie en een sterkere internationale positie van het Nederlandstalige podiumkunstenlandschap in Europa. Bovendien zien de festivals kansen voor maatschappelijke voordelen zoals inclusie, gemeenschapsvorming en culturele samenhang. In een tijd waarin polarisatie toeneemt en de culturele sector onder druk staat, is grensoverschrijdend samenwerken een strategische investering in de veerkracht en solidariteit van de sector.

