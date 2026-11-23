Tornado’s in Zuid-Californië? Schijnbaar is dat deze week een reële mogelijkheid nadat weermensen waarschuwden voor de eerste betekenisvolle storm van het seizoen nu El Niño zich sterk manifesteert.

Het National Weather Service waarschuwde dat een krachtig stormgebied de SoCal-regio zal bereiken en dat de neerslag van woensdag tot en met donderdag aanhoudt.

Er wordt zware regen verwacht langs de kust van Centraal- en Zuid-Californië — van Monterey en Big Sur tot Santa Barbara, Malibu, Long Beach en Newport Beach — met een geringe kans op plotselinge overstromingen.

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De meeste gebieden krijgen naar verwachting tussen de 0,5 en 1,5 inch regen, met op sommige plekken mogelijk meer dan 3 inch. Downtown Los Angeles zou tussen de 1 en 1,5 inch kunnen krijgen, wat van oktober mogelijk de natste maand sinds 2009 maakt.

“We zien dat de totale regenhoeveelheden omhoog gaan,” zei meteoroloog Bryan Lewis tegen de San Francisco Chronicle. “Laat woensdagochtend tot laat donderdagochtend zal waarschijnlijk het hoogtepunt zijn.”

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Er is ook bezorgdheid over modder- en puinstromen wanneer de regen verbrande gebieden raakt; een mengsel van stenen, modder en ander materiaal kan naar beneden komen en de Highway 1 treffen, aldus de U.S. Geological Survey.

Het natter dan normale seizoen zou zelfs tornado’s in Zuid-Californië kunnen voortbrengen, al zijn de meteorologen het erover eens dat het risico veel groter is verder naar het oosten, in Arizona.

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Er is kans op zeer sterke en mogelijk schadelijke windstoten tot ongeveer 60 mijl per uur afkomstig van kleine, intense onweersbuien die langs de kust kunnen ontstaan. Dergelijke windvlagen kunnen een tornado vormen, al zal zo’n tornado waarschijnlijk van korte duur zijn.

Het El Niño-seizoen heeft de oceaanoppervlaktetemperaturen tot ongeveer 10 graden boven normaal opgewarmd, waardoor extra warmte en vocht in het stormgebied komen te zitten terwijl het naar de kust trekt.

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Een zeer sterke El Niño in 1983 droeg bij aan het ontstaan van een tornado die meer dan 100 huizen in Los Angeles beschadigde.

Het weerstation plaatste de kustzone van Monterey tot Orange County op woensdag in een marginale risicocategorie voor zwaar weer, met een kleine kans op tornado’s. Daarnaast zijn er voor de komende twee dagen waarschuwingssignalen voor overstromingen (flood watches) actief, aldus de weerdienst.

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