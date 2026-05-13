Californië’s Strijd Tegen Mosselen Intensiveert: Noodtoestand Gevraagd aan Gavin Newsom

In San Joaquin County is een noodtoestand uitgeroepen omdat ambtenaren waarschuwen dat een snel verspreidende invasieve soort een ernstige bedreiging vormt voor de cruciale watersystemen van Californië.

De raad van bestuur van de provincie stemde dinsdag voor het uitvaardigen van de noodverklaring, vanwege de “onmiddellijke dreiging” die uitgaat van goudmosselen in de Sacramento-San Joaquin Delta, volgens FOX40.

In een resolutie riepen lokale leiders gouverneur Gavin Newsom op om de noodtoestand uit te breiden naar de hele staat en vroegen ze federale instanties om in te grijpen.

Goudmosselen — een invasieve soort wetenschappelijk bekend als Limnoperna fortunei — hechten zich aan harde oppervlakken zoals pijpleidingen, pompen en andere infrastructuur, wat zorgen oproept over mogelijke schade aan systemen voor waterlevering, landbouw en het bredere milieu.

Ambtenaren verklaarden dat de huidige inspanningen op staatsniveau “niet voldoende zijn” om de groeiende plaag aan te pakken, en waarschuwden dat de omvang van de dreiging groter is dan wat de provincie aankan.

“De omvang, complexiteit en regionale aard van deze dreiging overstijgen de capaciteit van San Joaquin County om effectief te reageren zonder aanvullende staats- en federale steun,” aldus de resolutie.

De mosselen werden voor het eerst ontdekt in oktober 2024 in de haven van Stockton en hebben zich sindsdien verspreid door de Delta.

In december heeft de California Fish and Game Commission de soort aangewezen als “beperkt”, waardoor het illegaal is om ze te importeren, te vervoeren of te bezitten in de staat.

Eerder deze maand waarschuwde parlementslid Rhodesia Ransom dat het tijdvenster om de infestatie te beheersen snel sluit.

“Mijn gemeenschap in San Joaquin County is het epicentrum van deze plaag en we zien de schade nu al uit de eerste hand,” zei ze tegen FOX40. “Als we nu niet handelen, zal dit alleen maar duurder en moeilijker te beheersen worden.”

Er zijn al tekenen dat de soort zich verder verspreidt dan haar oorspronkelijke vestigingsgebied.

Vorig jaar werd een goudmossel gevonden op een boot in Folsom Lake, terwijl onlangs een booteigenaar in Lake Tahoe een boete van $5.000 kreeg voor het manipuleren van een inspectiezegel dat bedoeld was om de verspreiding te stoppen.

Ambtenaren waarschuwen dat de plaag ingrijpende gevolgen kan hebben als er niet wordt ingegrepen — met name voor de kwetsbare waterinfrastructuur en watervoorziening van Californië.

