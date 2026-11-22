Op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 januari 2027 vindt de tiende editie van het Nationaal Theaterweekend plaats. Meer dan 80 theaters door het hele land zetten dan hun deuren open met voorstellingen tegen extra aantrekkelijke prijzen en een scala aan aanvullende activiteiten.

Meer dan 80 theaters openen hun deuren tijdens het jubileumweekend.

Het initiatief komt van het Nationaal Theaterfonds en wordt mogelijk gemaakt dankzij steun van de VriendenLoterij, het Cultuurfonds en de VVTP. Met het programma wil het festival de breedte van het Nederlandse theaterlandschap onder de aandacht brengen. Van musical en cabaret tot muziek, dans, spel en jeugdtheater: het aanbod is heel divers en biedt voor elke bezoeker iets om van te genieten. Tijdens het weekend zullen onder anderen Karin Bloemen, Marlijn Weerdenburg, Jörgen Raymann en Isabelle Kafando op de planken staan.

Naast reguliere voorstellingen organiseren de deelnemende zalen tijdens dit jubileumweekend extra activiteiten, zoals backstage-rondleidingen en praktische workshops. Om het aantrekkelijk te maken om naar het theater te gaan, zijn er kaarten verkrijgbaar vanaf tien euro. De kaartverkoop bij de deelnemende theaters is inmiddels van start gegaan.

Backstage-rondleidingen en workshops geven kijkjes achter de schermen.

Alle details over welke theaters meedoen, het volledige programma en hoe je kaarten koopt, vind je op nationaaltheaterweekend.nl.