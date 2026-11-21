In samenwerking met PayPal – Een programmeeroefening en 3.500 euro van zijn vader. Meer had Justin Regterschot niet nodig om voor zichzelf te beginnen. Inmiddels verkoopt BONO voedingssupplementen in 21 Europese landen en streeft het bedrijf uit Oostzaan af op een omzet van 40 miljoen euro. ‘Klanten willen zeker weten dat ze met een betrouwbare webwinkel te maken hebben.’

We beginnen dit verhaal in 2014. Regterschot zit dan in zijn eerste jaar Software Engineering in Amsterdam en wil snel vaardig worden in coderen. Een ouderejaars adviseert hem: bouw iets voor jezelf. Het product waar hij voor kiest, ligt voor de hand. Hij ervaart zelf vroeg al haaruitval en weet dat daar supplementen voor bestaan die in die tijd vooral in het buitenland verkrijgbaar zijn. Hij leent 3.500 euro van zijn vader en start een webshop gespecialiseerd in middelen tegen haarverlies. De technische kant regelt hij samen met een vriend; op die manier leert hij programmeren terwijl hij tegelijk een bedrijf opzet.

Studentenproject dat uitgroeit tot specialist

Wat aanvankelijk als een studieopdracht begint, ontwikkelt zich in de jaren daarna tot een volwaardige webwinkel met circa 4.500 supplementen van ongeveer 50 merken. BONO verstuurt inmiddels zo’n 50.000 pakketten per maand. Alleen al voor vitamine D kunnen klanten uit ongeveer 50 verschillende producten kiezen. Met andere woorden: voor elk wat wils. ‘Een student met een krap budget kiest vaak de goedkoopste optie. Een biohacker die veel investeert in z’n gezondheid, gaat eerder voor een product van 30 of 40 euro. Ons doel is een one-stop-shop voor supplementen in Europa te zijn, daarom bieden we meerdere merken onafhankelijk naast elkaar aan. Zo kunnen we per supplement adviseren welk merk er het beste in is,’ zegt Regterschot. Die focus was in het begin nog niet zo scherp: in de eerste jaren verkocht hij ook via marktplaatsen en nam hij veel verschillende aanbiedingen aan. ‘We zeiden toen bijna overal ja op, ook op verzoeken van make-up- of parfummerken.’

Een studieproject dat uitgroeide tot een specialistische webshop.

‘Zo kunnen we per supplement adviseren welk merk er het beste in is.’

Begin 2024 verandert de strategie: vanaf dat moment vallen alle online activiteiten onder de naam BONO en richten ze zich uitsluitend op supplementen. De cijfers laten zien dat die keuze rendeert. In 2023 realiseerde het bedrijf ruim 7 miljoen euro omzet; een jaar later was dat 11,6 miljoen en in 2025 ruim 24 miljoen. Voor dit jaar mikt Regterschot op ongeveer 40 miljoen. Hoewel Nederland nog altijd een van de belangrijkste landen is, komt intussen zo’n 80 procent van de omzet uit het buitenland.

Hoe bouw je als webwinkel vertrouwen?

Het BONO-ecosysteem bestaat nu uit 15 webshops die samen 21 landen bedienen. Zo levert bono.de bijvoorbeeld ook aan Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg. Duitsland is de grootste markt, gevolgd door Nederland en Denemarken. ‘De Europese markten verschillen meer dan je misschien denkt. Als de dagen korter worden, verandert het koopgedrag in het noorden en verschuift de vraag naar andere supplementen; in zuidelijkere landen merk je dat veel minder’, legt Regterschot uit. Over één ding is hij helder: klanten willen zekerheid dat ze met een betrouwbare shop te maken hebben.

Klantervaringen en keurmerken spelen een grote rol in BONO’s vertrouwenstrategie.

Daarom investeert BONO flink in betrouwbaarheid. Zo koopt het rechtstreeks bij fabrikanten in en laat het batches steekproefsgewijs testen door onafhankelijke laboratoria. Op de bedankpagina na een aankoop vragen ze expliciet of de klant twijfelde en zo ja, waarom. In Duitsland geeft ongeveer 30 procent aan niet zeker te zijn geweest of BONO te vertrouwen is; daarom zijn reviews en sociale bevestiging cruciaal. In Duitsland gebruiken ze het keurmerk van Trusted Shops, in veel andere markten Trustpilot. Samen hebben die kanalen zo’n 30.000 reviews opgeleverd.

‘Dit geeft consumenten zekerheid bij een winkel die ze misschien nog niet kennen.’

Ook tijdens het betaalproces speelt vertrouwen een grote rol. PayPal is daarom een belangrijke partner voor BONO. Klanten die via PayPal betalen, hebben toegang tot de aankoopbescherming1. Ligt er bijvoorbeeld een geschil over een niet-ontvangen pakket en kan BONO niet aantonen dat het geleverd is, dan kan de koper onder voorwaarden zijn geld terugkrijgen. ‘Die bescherming is erg belangrijk; het geeft klanten extra vertrouwen in een winkel die ze nog niet kennen’, aldus Regterschot. Let wel: de aankoopbescherming geldt niet voor alle transacties.

Betalingen in meerdere valuta

Dat het vertrouwen werkt, blijkt ook uit data van PayPal. Wereldwijd gebruiken ruim 4,6 miljoen bedrijven het platform om internationaal te verkopen. Ongeveer 75 procent van de internationale PayPal-kopers deed tussen juli 2025 en juni 2026 meer dan één aankoop in het buitenland. Voor Regterschot biedt PayPal achter de schermen nog een praktisch voordeel: betalingen komen binnen in allerlei valuta, van Deense kronen tot Zwitserse francs, en het platform zet deze niet meteen om naar euro’s. ‘Eén keer per week storten we het geld naar vreemde-valutarekeningen bij onze bank, waardoor we geen directe wisselkosten betalen. We wisselen pas als we bijvoorbeeld een Amerikaanse leverancier moeten betalen, tegen een tarief dat we zelf met de bank hebben afgesproken.’

Daarnaast verschillen betaalvoorkeuren per land. PayPal helpt bedrijven daarop in te spelen door niet alleen meerdere valuta te ondersteunen, maar ook lokale betaalmethoden en opties zoals Pay Later aan te bieden2. BONO gebruikt deze mogelijkheid ook: klanten kunnen hun bestelling direct ontvangen en de kosten over meerdere termijnen spreiden, terwijl de ondernemer het volledige bedrag direct ontvangt. Ongeveer 10 procent van de PayPal-transacties bij BONO verloopt via deze betaaloptie. Bovendien ligt de gemiddelde bestelwaarde van Pay Later-betalingen ongeveer 9 procent hoger dan de gemiddelde PayPal-orderwaarde bij BONO3.

Investeer in het juiste team

Goede betaalopties, betrouwbare vervoerders en de juiste keurmerken: per land moet je dit goed regelen, weet Regterschot inmiddels. Blind kopiëren werkt niet bij internationale expansie. Vooral het logistieke proces wordt volgens hem vaak onderschat. BONO werkt daarom met een extern magazijn dat al contracten heeft met vervoerders. ‘Als je dit niet goed opzet, verlies je het van lokale spelers die sneller en goedkoper leveren.’ De volgende groeifase is het Verenigd Koninkrijk, met daarnaast een blik op de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en Azië. Voor 2028 is de ambitie meer dan 100 miljoen euro omzet en minimaal 10.000 producten in het assortiment. Ook uitbreiding van het eigen merk staat op de roadmap.

‘Investeer in een goed team, dat internationaal wil denken.’

Zijn belangrijkste advies voor webwinkeliers die internationaal willen uitbreiden, gaat niet over marktanalyse of salestechnieken, maar over mensen. ‘Zet in op een klein team van toppers in plaats van veel mensen die op 70 procent draaien. Geef die mensen toegang tot alle data en systemen. Laat routinematig werk aan AI over, zodat het team zich dagelijks kan richten op de moeilijke beslissingen. Ik geloof dat dit de toekomst is voor elke succesvolle webwinkel.’

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[1] Aankoopbescherming is alleen beschikbaar voor aankopen die daarvoor in aanmerking komen. Er zijn termijnen en voorwaarden van toepassing. Raadpleeg het onderdeel ‘Aankoopbescherming’ in de lokale Gebruikersovereenkomst voor meer details.

[2] Of PayPal Pay Later aangeboden en gebruikt kan worden, hangt af van de status van de verkoper, de sector en de technische integratie. Voor het aanbieden of faciliteren van kredietproducten kunnen wettelijke regels gelden. De beschikbaarheid voor consumenten is afhankelijk van hun kredietwaardigheid en de productkenmerken variëren per markt.

[3] Deze uitkomsten zijn mogelijk niet representatief voor alle ondernemingen en kunnen sterk uiteenlopen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld ter oriëntatie. Raadpleeg onafhankelijk advies over bedrijfsvoering, belastingen, financiën en juridische zaken voordat je een zakelijke beslissing neemt.