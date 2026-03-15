Zieke zeeleeuwpup gered na ritje op familieboot naar SoCal kust: Ontroerende redding!

Een ziek zeeleeuwenjong klom aan boord van de boot van een gezin voor de kust van San Clemente en liftte mee naar de kust, recht in de armen van dierenredders.

Het ondervoede jong zwom naar de zeilboot van Matthew Miller toen hij met zijn 11-jarige dochter Ellie op 24 januari op het water was.

Miller besefte dat er iets mis was toen de zeeleeuw van hun zwemplateau sprong, maar enkele momenten later weer terugklom. Hij en zijn dochter namen vervolgens contact op met het Pacific Marine Mammal Center.

Download de app van The California Post, volg ons op sociale media en abonneer je op onze nieuwsbrieven

Nieuws van California Post: Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, WhatsApp, LinkedIn

California Post Sports: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X

California Post Opinie

Nieuwsbrieven van California Post: Meld je hier aan!

App van California Post: Download hier!

Thuisbezorging: Meld je hier aan!

Page Six Hollywood: Meld je hier aan!

Nadat ze foto’s hadden bekeken, bepaalde het reddingsteam “dat het jong ondergewicht had en abnormaal gedrag vertoonde,” volgens een recente post van het Pacific Marine Mammal Center.

“Hij was zwak,” vertelde Miller aan CBS Los Angeles.

“Hij was erg, erg rustig. Heel kalm, en hij bleef ongeveer een goede 30 minuten op onze boot.”

Toen de zeilers en hun nieuwe vriend de haven van Dana Point bereikten, was het vermoeide jong in slaap gevallen en werd gered door het team van PMMC, met hulp van de Dana Point Harbor Patrol. Hij kwam aan in het ziekenhuis van het marinecentrum met een gewicht van slechts 17 kilo en vertoonde tekenen van ondervoeding en longontsteking.

Ellie kreeg de kans om het kleine zeeleeuwtje te noemen, die ze “Chump” noemde. Dierenartsen en vrijwilligers houden een waakzaam oog op het jong, behandelen zijn longontsteking en geven hem drie grote maaltijden per dag om hem weer op kracht te helpen.

“Kleine Chump ontvangt de beste zorg bij het Pacific Marine Mammal Center. Als dank voor hun meelevende reactie, nodigden we de familie uit voor een privérondleiding om Chump tijdens zijn revalidatie te zien,” zei het marine center.

“Ik kan zien dat hij zich echt herstelt,” voegde Miller toe aan CBS Los Angeles. “Hij is blij. Hij bloeit op. Hij is gezond. Hij heeft daar een vriendinnetje. Het is alsof het Valentijnsdag is, Chump.”