Een verzameling oude munten is aangetroffen bij een bouwlocatie in Duitsland, waar ze meer dan 2.000 jaar verborgen hebben gelegen.

De vondst, gedaan op Singer Berg in de Duitse deelstaat Thüringen, werd recentelijk bekendgemaakt door het Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA).

Volgens een vertaalde verklaring ontdekte opgravingsleider Ronny Krause de munten toen archeologen een voormalig sportveld onderzochten in voorbereiding op de aanleg van een nieuwe brandweerkazerne.

Bij vervolgopgravingen op de locatie in augustus 2026 bleek dat het om 11 munten uit de 1e eeuw v.Chr. ging.

Het gaat om de grootste bekende vondst van Keltische munten uit die periode in Thüringen.

De elf exemplaren werden geïdentificeerd als zogeheten Prague-type quinarii, een type Keltische geldmunten.

Tot nu toe waren er in heel Thüringen slechts zo’n 80 van dit soort quinarii bekend, wat de betekenis van de vondst in Singer Berg extra onderstreept, aldus de vertaalde mededeling.

Men vermoedt dat de muntplaats waar deze munten geslagen werden zich in de richting van Gotha, noordwestelijk van de vindplaats, bevond.

De Kelten waren een verzameling volkeren die tijdens de IJzertijd grote delen van Europa bewoonden; hun talen en cultuur hebben tot op de dag van vandaag overlevingen in bijvoorbeeld Ierland, Schotland en Wales.

Archeologen denken dat de munten oorspronkelijk samen in een houder van organisch materiaal zijn begraven, die inmiddels is vergaan.

De munten werden verspreid aangetroffen over een gebied van ongeveer 19 bij 5 voet (ongeveer 6 bij 1,5 meter), waarschijnlijk als gevolg van ploegen.

De archeologen kwalificeerden het als een “gesloten vondst”, wat impliceert dat vermoedelijk alle oorspronkelijk samen begraven munten zijn teruggevonden.

Hoewel elf munten op het eerste gezicht niet veel lijkt, beschouwen specialisten de ontdekking als een rijke bron van informatie over het oude Europa.

Door vindplaatsen uit dezelfde periode en culturele kring systematisch in kaart te brengen, kunnen onderzoekers conclusies trekken over handelsroutes en productiecentra in de oudheid, aldus de verklaring.

De vondst in Singer Berg heeft volgens de onderzoekers belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd.

Daarnaast werden op de plek ook een oud Romeins muntstuk en een middeleeuws glaskraaltje aangetroffen, plus een stuk van een mes, nog een zilveren munt en een Pruisische uniformknop uit de 19e of 20e eeuw.

De betrokken instanties benadrukken bovendien het bredere belang van zorgvuldig archeologisch werk.

Deze zaak laat opnieuw zien waarom het essentieel is de archeologische context van vondsten te bewaren, in tegenstelling tot losse metalen voorwerpen die bijvoorbeeld door illegaal of ongedocumenteerd gebruik van metaaldetectors worden opgegraven, luidde de conclusie van de verklaring.

Metaaldetectorhelden hebben elders in Europa ook al opmerkelijke schatten ontdekt.

Recent vond een man met een metaaldetector in een Duits veld 934 Romeinse zilveren munten die bijna 2.000 jaar oud zijn.

In Finland werd kortgeleden door een detectorist een enorme Vikingtijd-zilvervondst gedaan, met naar schatting 4.000 munten, sieraden en andere voorwerpen.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post