Eeuwige Zonsverduistering Nadert: Bekijk de Volledige 6 Minuten en 23 Seconden

De Zonsverduistering van de Eeuw

Over exact twee jaar zal iedereen naar de hemel staren. De langverwachte “zonsverduistering van de eeuw” zal plaatsvinden op 2 augustus 2027, zo meldt NASA. Tijdens dit fenomeen zal de maan zich tussen de zon en de aarde schuiven, wat resulteert in een zonsverduistering die tot 6 minuten en 23 seconden zal duren.

Dit zal de langste totale zonsverduistering zijn tot het jaar 2114, volgens een rapport van USA Today.

Voor Amerikanen die dit spektakel willen meemaken, is het noodzakelijk om reisplannen te maken. In sommige delen van Maine zal slechts een gedeeltelijke zonsverduistering te zien zijn tussen 5:14 en 5:19 uur op die bewuste dag.

Internationale Bestemmingen voor het Beste Zicht

Om een beter zicht op wat nu al “het natuurlijke evenement van de eeuw” wordt genoemd te krijgen, zullen liefhebbers van astronomische fenomenen hun blik naar het buitenland moeten richten.

De route van de eclips strekt zich uit over een afstand van 9.462 mijlen en zal gebieden doorkruisen zoals Zuid-Spanje, Noord-Marokko en Noord-Algerije, aldus Forbes.

De allerbeste plek om de eclips te ervaren zal net buiten Luxor in Egypte zijn, waar de totale duisternis een verbijsterende 6 minuten en 23 seconden zal duren. Dit maakt het de langste eclipse sinds 11 juli 1991, toen de totale duur van de verduistering op sommige plaatsen tot 6 minuten en 53 seconden opliep.

Voor wie niet nog twee jaar kan wachten op dit fenomeen, is er goed nieuws. Er zal volgend jaar augustus een kortere zonsverduistering plaatsvinden.

Deze verduistering zal plaatsvinden op 12 augustus 2026 en zal zichtbaar zijn in delen van Groenland, IJsland, Spanje, Rusland en Portugal, volgens informatie van NASA.

