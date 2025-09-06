Mart Hoogkamer als Vader: Hoe het Zijn Leven Volledig Veranderde!

Mart Hoogkamer heeft een enorme transformatie ondergaan sinds zijn dochter in zijn leven kwam. “Met haar komst voel ik me als de Hulk; ik voel dat ik alles aankan”, deelt de 27-jarige zanger tijdens een gesprek met Vrouw. Eerder plaatste hij zijn carrière en aanhangers op de eerste plek, maar nu is zijn prioriteit verschoven naar zijn dochter.

“Niets is belangrijker dan dat kleine meisje sinds ze deel uitmaakt van mijn leven”, vervolgt de artiest bekend van Ik Ga Zwemmen. Voorheen verzorgde hij tussen de 350 en 400 optredens per jaar, wat leidde tot een burn-out. Tegenwoordig is hij echter beter in staat om gezonde keuzes te maken.

“Ik heb geleerd om op mijn intuïtie te vertrouwen en ‘nee’ te zeggen. Vóór mijn burn-out werden beslissingen vaak voor mij genomen.” Mart en zijn partner Jennifer van Ooijen verwelkomden in januari 2025 hun dochter Logan Nová.

Veel kracht

Zoals te zien is in de video hieronder, heeft Mart een optreden gepland in oktober in Ahoy. Zijn dochter is daarbij een grote steun, ook al staat ze niet tussen het publiek vanwege de harde muziek. “Het idee dat ze in de buurt is terwijl ik optreed, geeft me veel kracht”, zegt hij.

1:38 Mart Hoogkamer treedt op in oktober 2025 in Rotterdam Ahoy

Headerfoto: BSR AGENCY