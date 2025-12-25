Mart Hoogkamer exclusief: Openhartig over eerste kerst en spontane kerstplaat!

Mart Hoogkamer was zondagavond te gast bij Shownieuws waar hij sprak over zijn allereerste kerst met zijn gezin en hoe zijn nieuwe kerstsingle Kerstfeest Met Elkaar razendsnel tot stand kwam, namelijk in slechts twee dagen. Bovendien deelde hij zijn plannen voor de kerstperiode, waarin werken zeker niet op het programma staat.

De kerstsingle kwam voort uit een spontaan idee dat op het laatste moment werd bedacht en uitgevoerd. “Ik had eigenlijk niet het plan om een kerstnummer uit te brengen”, bekende Mart tijdens het gesprek.

Ondanks dat kerstnummers vaak goed ontvangen worden, had Mart een zeer persoonlijke beweegreden voor dit nummer. “Ik wilde heel graag een kerstnummer uitbrengen omdat dit de eerste kerst is die ik echt met mijn gezin vier.” Vroeger waren de kerstdagen voor Mart niet altijd even gezellig, maar nu zet hij zich in om daar verandering in te brengen.

Hoewel hij nog geen groen licht had van zijn platenlabel, ging de productie van de kerstsingle toch van start. “Je zit in de kerstsfeer, en het is bijna kerst.” Toen Mart zijn versie indiende, was de reactie: “Ik vind ‘m goed. Breng het binnen vier dagen uit.”

Geen obstakels

Mart vroeg zich af ‘hoe dan?’, aangezien een single ook promotie nodig heeft. Gelukkig zag hij geen obstakels en ging hij met zijn team voortvarend te werk. Binnen twee dagen was de videoclip opgenomen en was alles klaar. Precies op tijd voor de feestdagen! In de vrolijke videoclip zijn geen figuranten te zien, enkel vrienden en familie, wat het extra bijzonder maakt.

Ondanks de minder fijne herinneringen houdt Mart enorm van kerst. “Ik vind kerst erg belangrijk. Het is de mooiste tijd van het jaar, zelfs mooier dan mijn eigen verjaardag.” Mart heeft ervoor gekozen om tijdens de kerstdagen niet te werken. Hij wil “gewoon lekker thuis zijn met zijn gezin”.

Kerst bij de Hoogkamers

En hoe ziet dat eruit? Zoals Mart zingt in zijn kerstnummer, kijken ze Home Alone en de kerstboom stond al vorige maand. “Op Kerstavond zijn we met vrienden, Eerste Kerstdag ga ik naar mijn oma en mijn moeder, en Tweede Kerstdag naar mijn schoonouders. We spelen kerstspelletjes, gewoon zoals het hoort met kerst”, vertelt Mart met een brede glimlach.

Bekijk hieronder de videoclip van Kerstfeest Met Elkaar.