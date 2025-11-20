Paul de Leeuw geëerd: trotse Rotterdammer ontvangt prestigieuze penning!

Zaterdagavond werd aan Paul de Leeuw de Rotterdamse stadspenning, de Rotterdammert, overhandigd. Als zanger, cabaretier en presentator ontving hij de bronzen penning met trots in zijn geboortestad, vlak voordat hij het podium op ging in Rotterdam Ahoy.

De toekenning van de penning aan Paul was een erkenning voor “zijn significante bijdrage als kunstenaar en vertegenwoordiger van de stad Rotterdam”. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Carola Schouten, die hem prees voor zijn “humor, scherpte, muzikaliteit en veelzijdigheid, die vele generaties hebben vermaakt, geïnspireerd en geraakt”.

Paul gaf aan “zeer vereerd” te zijn met deze onderscheiding. “Ik was al trots om Rotterdammer te zijn, maar nu is dat gevoel alleen maar versterkt!” Dit weekend staat Paul na 25 jaar weer op het podium van Rotterdam Ahoy. Hij zal zijn grootste hits ten gehore brengen, met gastoptredens van onder meer Claude, Simone Kleinsma, Ruth Jacott, Yves Berendse en Cor Bakker. Hij deelt zijn enthousiasme in de onderstaande video.

0:43 Paul de Leeuw over zijn Ahoy-concerten

Wat heeft Paul allemaal in petto?

In de online serie Alles Voor De Show bespreken de beste zangers van Nederland met Shownieuws-verslaggever Thom Goderie hun meest memorabele, bizarre, uitdagende en onvergetelijke optredens. Hierbij mag Paul natuurlijk niet ontbreken als gast.

In de video hieronder vertelt Paul dat hij van plan is om tijdens zijn optredens in Ahoy enkele zangers en zangeressen op een speelse manier te verrassen en voor de gek te houden. Hij deelde ook wat hij dit weekend verder nog in petto heeft en hoe de komst van Sinterklaas daar mogelijk invloed op heeft, allemaal met een glimlach tijdens zijn gesprek met Thom.