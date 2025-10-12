Mart Hoogkamer Alert: Pas Op Voor Zijn AI-Dubbelganger!

Mart Hoogkamer voelt zich ongemakkelijk bij het idee van alle kunstmatige intelligentie (AI) die momenteel online circuleert. Dat is niet zonder reden, want afgelopen vrijdag kreeg hij een privébericht van een fan die wilde verifiëren of ze daadwerkelijk via WhatsApp met de echte Mart in contact was. Het leek aannemelijk dat ze echt met hem in gesprek was, omdat ze een video had ontvangen van iemand die sprekend op hem leek…

“Dit AI-gedoe wordt echt eng”, meldt Mart op zijn Instagram story. In een eerder ontvangen bericht, dat hij deelt met zijn volgers, vraagt iemand: “Hoi Mart, goedemiddag. Ik heb een vraag. Het is misschien een beetje een vreemde vraag, maar heb ik privécontact met jou via WhatsApp?”

Daar voegt Rommie, de afzender van het bericht, een video aan toe waarin Mart te zien zou zijn. Maar bij een eerste blik is het niet duidelijk dat deze video door AI is gemaakt; het lijkt eerder op een video van matige kwaliteit. “Ik ontving deze video, maar ik twijfel of jij het echt bent,” schrijft Rommie.

Bron: Instagram Mart Hoogkamer

Gelukkig had Rommie contact opgenomen, want dit stelde Mart in staat om zijn volgers te waarschuwen voor deze AI-versie van zichzelf.

Mart deelde vervolgens zelf de video die Rommie hem had gestuurd in zijn eigen verhaal. De AI-‘Mart’ in de video zegt: “Hé, Rommie. Ik heb deze video voor je gemaakt, zodat je kunt zien dat ik het echt ben.” Mart was stomverbaasd en schreef: “Dit is toch bizar?” En dat is nog zacht uitgedrukt…

Ook Jake Paul slachtoffer van AI-beelden

Tegenwoordig zien we steeds vaker AI-beelden verschijnen. Denk aan ongepaste beelden tijdens een concert van K3, vertekende beelden van deelnemers aan realityshows en recentelijk AI-video’s over Jake Paul.

Zoals in de onderstaande video, waarin Jake bezig is met make-up en intiem is met andere mensen dan zijn verloofde, Jutta Leerdam… Deze beelden zijn ook gemaakt met AI. De oplettende kijker zal merken dat er in de (inmiddels honderden) video’s bepaalde elementen ontbreken of niet kloppen, zoals tatoeages.