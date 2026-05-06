Wessel Meijering heeft afgelopen zaterdagavond in VU Griffioen te Amsterdam zowel de jury- als publieksprijs in de wacht gesleept tijdens het Griffioen / De Stoep Cabaret Festival. Dit evenement is vooral gericht op het ontdekken van nieuw cabarettalent en dient vaak als een opstapje naar grotere nationale cabaretfestivals.

Volgens de jury is Meijering een boeiende artiest met een unieke stijl. ‘Hij brengt prachtig visueel theater en schuwt het ongemakkelijke niet.’ Voordat hij zich toelegde op comedy, rondde Meijering een studie strafrecht af. Tegenwoordig treedt hij onder andere tweemaal per maand op met een eigen voorstelling in Theatercafé Mascini in Amsterdam.

De finale van het festival bestond uit twee winnaars gekozen door de jury en twee winnaars gekozen door het publiek uit de voorrondes die plaatsvonden in maart. Meijering, die eerder als favoriet van het publiek uit de halve finale kwam, versloeg zaterdag publiekswinnaar Leon Brill en de door de jury gekozen winnaars Frauk & Mand en Mo Hersi.

Onder de eerdere finalisten van het festival bevinden zich bekende namen zoals Kasper van der Laan, Kirsten van Teijn, David Linszen, Anne Neuteboom, Teun van den Elzen en Alex Ploeg. Deze artiesten bereikten later de finale van grotere festivals, zoals het Groninger Studenten Cabaret Festival, het Leids Cabaret Festival of Cameretten.