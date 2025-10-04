Regisseur Servé Hermans, scriptschrijver André Breedland en componist Jeroen Sleyfer zijn bezig met de ontwikkeling van een musical over het leven van Beatrix. Beatrix de Musical zal vanaf herfst 2026 te bewonderen zijn in een omgebouwde evenementenlocatie in Best. Vandaag is de start van de ticketverkoop.

Beatrix de Musical beoogt een portret te schetsen van een vrouw die geconfronteerd wordt met uitdagingen op het gebied van verlies, liefde, verantwoordelijkheid en trouw, waarbij ze voortdurend een evenwicht moet vinden tussen haar hart en haar koninklijke plichten. Producent Okke Verberk van MediaDome (De Kleine Zeemeermin de Musical, De Mega Sint Show) belooft een ‘spectaculaire productie van een ongeëvenaard hoog niveau’ in een ‘fantastische theaterzaal’.

MediaDome zal vanaf mei beginnen met de verbouwing van evenementenhal Aquabest, dichtbij Eindhoven. De verbouwingsplannen omvatten onder andere het verhogen van het dak en een uitbreiding voor extra ruimte en technische faciliteiten. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de productie mogelijk te maken op een schaal en niveau die nog niet eerder zijn vertoond in de regio.

Naast regisseur Servé Hermans, scriptschrijver André Breedland (tweevoudig winnaar van de Musical Awards voor beste script en liedteksten) en componist Jeroen Sleyfer (Malle Babbe, Onze Jordaan), is Stanley Burleson (vier keer winnaar van de Musical Awards) betrokken bij de choreografie. Er moeten nog audities worden gehouden om de cast samen te stellen.